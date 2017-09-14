так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.
Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном.
Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського... Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.[/quote]Купання в ополонці взагалі то не звичай, цю дурню придумали відносно недавно, десь 90х-00х.
prodigy Никаких откровений в этой статье нет. Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла. А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа. Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
Чего только не начнешь восхвалять или придумывать чтобы оправдать получение своих плюшек - денег, прибыли, ресурсов, активов. А разговоры про нацизм, фашизм, мировые войны это лишь пропаганда для молодых мужчин, которых пытаются затянуть на поле боя, где обычно и формируется потом законная основа для будущего присвоения себе тех самых плюшек, ради которых войну кремль и развязал.
Удивительно, но их пропаганда формирует у росиян устойчивый взгляд, что это Украина напала на росию. И они вынуждены защишаться.
ЛАД написав:Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
"гораздо легче" ніж кому? Ніж Байдену, очевидно. Тоді це дуже смішне зауваження. У Байдена був ленд-ліз - тобто ніким не обмежена допомога Україні! Скільки поставив? Нуль.
ЛАД написав:А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа. Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
Угу, подивимось шо воно буде. Варианта три- Трамп замораживает, Трамп умывает руки и Трамп продолжает помощь. Как говорил цыган с анекдота-у мене три сина и все угадьки. Один скаже що буде сонячно,другий хмарно,третий-дощ, хтось та вгадае..
Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна". В мене 2 зауваження до статті: 1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід. 2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
К уступкам уже готовы. Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода. "Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет. Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не важно, что ты говоришь», — так Маск ответил премьеру Канады Трюдо на его твит о том, что Канада не присоединится к США.
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Франция призвала Еврокомиссию ввести меры против Маска
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Маска во вмешательстве в европейскую политику.
"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в частности, в Германии", - заявил лидер Франции во время своего выступления в Елисейском дворце.
Об обеспокоенности вмешательства Маска в политику заявлял и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Американский миллиардер Илон Маск подверг критике в своей социальной сети Х лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа. В частности, Маск написал, что Reform UK "нуждается в новом лидере", а Фарадж "не имеет необходимых навыков".