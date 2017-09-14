RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11765117661176711768>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Поразка України неприпустима для США(та і для світу).
А чому до Трампа була "припустима"?
d44
 
Повідомлень: 576
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:50

ЛАД прочитайте статтю в Антлантік, щоб не робити зайвих припущень "про не ясно"

всех про путина давно ясно, але не всім на цієй гілці
prodigy
 
Повідомлень: 11585
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  adeges написав:дуже мрачна стаття про майбутнє України, і про марність сподівань на Трампа.
https://www.theatlantic.com/internation ... ar/681228/

Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.

К уступкам уже готовы.
Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода.
"Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет.
Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.

Парторг, ты явно стал писатель и ни фига не читатель

Путин чётко всё говорит - 4 области за мной, гарантии не вступления в НАТО и тогда, может быть, будет РПВ. Даже не переговоры

Если гипотетически Украина согласится на эти условия, а РПВ не будет.
Путин разве скажет:- ну вот я соврал, РПВ нет, забирайте свои области
Нет, конечно же.

Он продолжит войну и выдвинет новые условия
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10951
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:53

  buratinyo написав:
  prodigy написав:
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.


Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.

Чего только не начнешь восхвалять или придумывать чтобы оправдать получение своих плюшек - денег, прибыли, ресурсов, активов. А разговоры про нацизм, фашизм, мировые войны это лишь пропаганда для молодых мужчин, которых пытаются затянуть на поле боя, где обычно и формируется потом законная основа для будущего присвоения себе тех самых плюшек, ради которых войну кремль и развязал.

Удивительно, но их пропаганда формирует у росиян устойчивый взгляд, что это Украина напала на росию. И они вынуждены защишаться.


маячня
prodigy
 
Повідомлень: 11585
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атаковала Запорожье: 13 человек погибли, много пострадавших (фото, видео)
Обновлено в 17:45. По данным ОВА, количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 13.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10951
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

  prodigy написав:
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.


Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.

Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".
Как вас называть? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32347
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки 13 загібліх й 18 поранених в реанімації 4 .
Завтра день жалоби .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:01

  ЛАД написав:К уступкам уже готовы.

Ні, не готові.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5940
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.

"гораздо легче" ніж кому?
Ніж Байдену, очевидно. Тоді це дуже смішне зауваження. :D :D :D У Байдена був ленд-ліз - тобто ніким не обмежена допомога Україні! Скільки поставив? Нуль.

У меня, вообще-то, это прямо написано: "чем было Байдену".
Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32347
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:05

  ЛАД написав:К уступкам уже готовы.
Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода.
"Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет.
Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.

й знову Кац пропонує здатися...

чому час й можливості тільки у нас? те, що ви не хочете бачити, що можливостей мало й в Раші - це не означає, що їх там багато.

У путіна й близько немає тих можливостей, які були у сталіна - тому від його "доброти" ми залежимо набагато менше...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7826
З нами з: 29.09.19
Подякував: 707 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11765117661176711768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Shaman, wild.tomcat, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80694
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 897395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.