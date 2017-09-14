Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна". В мене 2 зауваження до статті: 1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід. 2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
К уступкам уже готовы. Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода. "Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет. Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.
Парторг, ты явно стал писатель и ни фига не читатель
Путин чётко всё говорит - 4 области за мной, гарантии не вступления в НАТО и тогда, может быть, будет РПВ. Даже не переговоры
Если гипотетически Украина согласится на эти условия, а РПВ не будет. Путин разве скажет:- ну вот я соврал, РПВ нет, забирайте свои области Нет, конечно же.
Он продолжит войну и выдвинет новые условия
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
Чего только не начнешь восхвалять или придумывать чтобы оправдать получение своих плюшек - денег, прибыли, ресурсов, активов. А разговоры про нацизм, фашизм, мировые войны это лишь пропаганда для молодых мужчин, которых пытаются затянуть на поле боя, где обычно и формируется потом законная основа для будущего присвоения себе тех самых плюшек, ради которых войну кремль и развязал.
Удивительно, но их пропаганда формирует у росиян устойчивый взгляд, что это Украина напала на росию. И они вынуждены защишаться.
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом". Как вас называть?
ЛАД написав:Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
"гораздо легче" ніж кому? Ніж Байдену, очевидно. Тоді це дуже смішне зауваження. У Байдена був ленд-ліз - тобто ніким не обмежена допомога Україні! Скільки поставив? Нуль.
У меня, вообще-то, это прямо написано: "чем было Байдену". Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
ЛАД написав:К уступкам уже готовы. Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода. "Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет. Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.
й знову Кац пропонує здатися...
чому час й можливості тільки у нас? те, що ви не хочете бачити, що можливостей мало й в Раші - це не означає, що їх там багато.
У путіна й близько немає тих можливостей, які були у сталіна - тому від його "доброти" ми залежимо набагато менше...