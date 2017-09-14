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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1176511766117671176811769 ... 11772>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Поразка України неприпустима для США(та і для світу).
А чому до Трампа була "припустима"?
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:50

ЛАД прочитайте статтю в Антлантік, щоб не робити зайвих припущень "про не ясно"

всех про путина давно ясно, але не всім на цієй гілці
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  adeges написав:дуже мрачна стаття про майбутнє України, і про марність сподівань на Трампа.
https://www.theatlantic.com/internation ... ar/681228/

Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.

К уступкам уже готовы.
Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода.
"Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет.
Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.

Парторг, ты явно стал писатель и ни фига не читатель

Путин чётко всё говорит - 4 области за мной, гарантии не вступления в НАТО и тогда, может быть, будет РПВ. Даже не переговоры

Если гипотетически Украина согласится на эти условия, а РПВ не будет.
Путин разве скажет:- ну вот я соврал, РПВ нет, забирайте свои области
Нет, конечно же.

Он продолжит войну и выдвинет новые условия
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:53

  buratinyo написав:
  prodigy написав:
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.


Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.

Чего только не начнешь восхвалять или придумывать чтобы оправдать получение своих плюшек - денег, прибыли, ресурсов, активов. А разговоры про нацизм, фашизм, мировые войны это лишь пропаганда для молодых мужчин, которых пытаются затянуть на поле боя, где обычно и формируется потом законная основа для будущего присвоения себе тех самых плюшек, ради которых войну кремль и развязал.

Удивительно, но их пропаганда формирует у росиян устойчивый взгляд, что это Украина напала на росию. И они вынуждены защишаться.


маячня
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атаковала Запорожье: 13 человек погибли, много пострадавших (фото, видео)
Обновлено в 17:45. По данным ОВА, количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 13.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

  prodigy написав:
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.


Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.

Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".
Как вас называть? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки 13 загібліх й 18 поранених в реанімації 4 .
Завтра день жалоби .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:01

  ЛАД написав:К уступкам уже готовы.

Ні, не готові.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.

"гораздо легче" ніж кому?
Ніж Байдену, очевидно. Тоді це дуже смішне зауваження. :D :D :D У Байдена був ленд-ліз - тобто ніким не обмежена допомога Україні! Скільки поставив? Нуль.

У меня, вообще-то, это прямо написано: "чем было Байдену".
Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:05

  ЛАД написав:К уступкам уже готовы.
Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода.
"Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет.
Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.

й знову Кац пропонує здатися...

чому час й можливості тільки у нас? те, що ви не хочете бачити, що можливостей мало й в Раші - це не означає, що їх там багато.

У путіна й близько немає тих можливостей, які були у сталіна - тому від його "доброти" ми залежимо набагато менше...
Shaman
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