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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:05
ЛАД написав:prodigy
Никаких откровений в этой статье нет.
Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла.
А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа.
Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)
з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка.
То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку
не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:06
prodigy написав: ЛАД написав:prodigy
Никаких откровений в этой статье нет.
Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла.
А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа.
Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)
з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка.
То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку
не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:08
d44 написав: andrijk777 написав:
Поразка України неприпустима для США(та і для світу).
А чому до Трампа була "припустима"?
Була припустима хіба що спочатку, просто було багато хибних наративів. Що українці в великій мірі "хочуть бути в РФ", що армія РФ дуже сильна, що Україна не готова воювати і т.д.
Багато з того часу змінилось. Зараз ці всі наративи розвіяні, Захід за нас вписався, Захід прямо визнав що Путін ворог і т.д.
Звичайно кінця світу не буде, але США впаде як світовий гегемон. В цьому випадку Трамп точно буде вважатись невдахою, як мінімум найбільшим невдахою після В'єтнамської війни.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:10
Господар Вельзевула написав:
ЛАД написав:
А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа.
Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
Угу, подивимось шо воно буде.
Варианта три- Трамп замораживает, Трамп умывает руки и Трамп продолжает помощь.
Как говорил цыган с анекдота-у мене три сина и все угадьки. Один скаже що буде сонячно,другий хмарно,третий-дощ, хтось та вгадае..
Поэтому не надо гадать, а ко всем сегодняшним статьям стоит относиться как к увлекательному чтению. И не больше.
Сто раз писали о непредсказуемости Трампа, это, похоже, единственное, что точно можно от него ожидать. С идеологией у него слабовато.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:12
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
К уступкам уже готовы.
Вот только не понятно, какие уступки удовлетворят Путина и не изменятся ли его требования через полгода.
"Финский вариант" стал возможен только благодаря "доброте" Сталина независимо от причин этой "доброты". У Путина таких причин сегодня нет.
Переговоры вести надо, хотя бы для того, чтобы понимать, каких условий мы можем добиться и можем ли мы на них согласиться. Пока у нас есть время и возможности для переговоров.
так в тому то і корінь проблеми, що .уйло насправді і не збирається ні з ким ні про що домовлятися. все на його умовах, і ніяк інакше. і він і зараз висуває неадекватні і неприйнятні умови, але коли побачить, що "клієнт повівся і поплив", ці умови будуть погіршуватися в залежності від ступення розмазування соплів цим самим клієнтом. він себе поводить як типовий гопник, якщо він бачить що ви тримаєте ситуацію, то якось і всі претензії і вимоги до вас мінімізуються чи взагалі зникають, але коли бачить що ви поплили і почали жувати соплі, то вас починають дотискати і рівень всяких претензій і вимог збільшується, кратно. з такими гопота ні про що не домовляється, їй взападло, це не по її поняттях. скільки разів вже тут запитували, про шо і з ким домовлятися і як собі це уявляють, ніхто не відповів.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:16
prodigy написав:ЛАД
прочитайте статтю в Антлантік, щоб не робити зайвих припущень "про не ясно"
всех про путина давно ясно, але не всім на цієй гілці
Так вы её сюда практически полностью выложили.
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ЛАД
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:17
ЛАД написав: prodigy написав:
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".
Как вас называть?
дайте посилання на аналогічний ваш пост, будь ласка
а краще напишіть своє бачення, якщо щось маєте, а то про різні сценарії (корейський, ізраїльський)-це маячня на данний момент
якщо до кого-сь не дійшло, то "вся ця нестриманність Зеленського від розпачу, і я його дуже пітримую в цей момент, тому що, як би кому не хотілось-на данний час він лідер нації(поганий вираз), краще сказати-саме президент несе відповідальність за те, що буде з країною в 2025 і далі. Так, не все в його руках, більш того, мало чого в його руках(на сьогодні). Політика брудна річ, хтось може поржати з того, як він їздив по Европі і підписав "домовленності про що? допомога і співробітництво"
До "Спільної декларації про підтримку України" G7, яка передбачає укладання двосторонніх безпекових договорів, за минулий рік доєдналися 32 країни.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції до Дня Державності.
"За цей рік, після Вільнюського саміту, ми можемо відзначити, що до декларації G7 плюс доєдналися 32 країни. Це 32 країни, з якими ми підписали або в процесі, або підпишемо двосторонні договори щодо наших гарантій безпеки. Уже з 23 країнами Україна має відповідні договори. Там все: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів 38 млрд доларів. Я вважаю, що це потужний результат", – заявив Зеленський.
Гарантії безпеки для України
У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.
11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.
Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.
З ким Україна підписала безпекові угоди
Наразі Україна підписала безпекові угоди з 23 країнами.
Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.
23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.
1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія.
27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.
Зеленський скзав, що Будапештський меморандум херня, якщо Трамп принить допомогу, а інші наші "союзники" зменьшат її з млрд на мільони і почнуть ховати очі, то всі ці домовленності (на які Зе витратив майже рік) теж виявляться той же херней(тільки від збоку)
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:18
ЛАД написав:
Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:18
ЛАД написав: prodigy написав:ЛАД
прочитайте статтю в Антлантік, щоб не робити зайвих припущень "про не ясно"
всех про путина давно ясно, але не всім на цієй гілці
Так вы её сюда практически полностью выложили.
і ? прочли? чи багато букв, немає можливості 1,5 вкл
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:19
andrijk777 написав: ЛАД написав:
К уступкам уже готовы.
Ні, не готові.
Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность.
Голову на отсечение дадите?
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