Додано: Сер 08 січ, 2025 19:17

ЛАД написав: prodigy написав: Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.



Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической. Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль:

Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".

Как вас называть? Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".Как вас называть?

До "Спільної декларації про підтримку України" G7, яка передбачає укладання двосторонніх безпекових договорів, за минулий рік доєдналися 32 країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції до Дня Державності.



"За цей рік, після Вільнюського саміту, ми можемо відзначити, що до декларації G7 плюс доєдналися 32 країни. Це 32 країни, з якими ми підписали або в процесі, або підпишемо двосторонні договори щодо наших гарантій безпеки. Уже з 23 країнами Україна має відповідні договори. Там все: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів 38 млрд доларів. Я вважаю, що це потужний результат", – заявив Зеленський.



Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.



11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.



Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.



З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 23 країнами.



Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.



23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.



1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія.



27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

дайте посилання на аналогічний ваш пост, будь ласкаа краще напишіть своє бачення, якщо щось маєте, а то про різні сценарії (корейський, ізраїльський)-це маячня на данний моментякщо до кого-сь не дійшло, то "вся ця нестриманність Зеленського від розпачу, і я його дуже пітримую в цей момент, тому що, як би кому не хотілось-на данний час він лідер нації(поганий вираз), краще сказати-саме президент несе відповідальність за те, що буде з країною в 2025 і далі. Так, не все в його руках, більш того, мало чого в його руках(на сьогодні). Політика брудна річ, хтось може поржати з того, як він їздив по Европі і підписав "домовленності про що? допомога і співробітництво"Зеленський скзав, що Будапештський меморандум херня, якщо Трамп принить допомогу, а інші наші "союзники" зменьшат її з млрд на мільони і почнуть ховати очі, то всі ці домовленності (на які Зе витратив майже рік) теж виявляться той же херней(тільки від збоку)