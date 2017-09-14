budivelnik написав:Можу висказати своє бачення Арестович - слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.
Бутусов - алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить
Бігус - флюгер за гроші. Це ж він замочив Порошенка свинарчуками.... При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО) Зеркаль , Соколова - якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)
Чмут - взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)
Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного. Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію. Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне. Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати на Фронтову поплаву
Хотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?
PS. Shaman, в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати...
я розумію, що хочеш попіаритися, але зливаються, коли не вистачає аргументів для дискусії. а з тобою до дискусії ще не доходили - про що з тобою дискутувати?
вже з твого висновку видно, що логіка - це не про тебе. бо якщо почитати, що я пишу, то розумні люди зрозуміють, що це далеко не марафон - але то розумні люди.
я читаю starshinazapasa та zloy_odessit. так, суцільна русофобія. свого часу дуже подобався Gorky look - не дожив, на жаль. зараз був би його час...
ще дивлюся Останній капіталіст - більше через економічні теми, але останнім часом там політики значно побільшало.
Фурсу спеціально не читаю, але коли трапляються його статті - то зазвичай згодний. Бутусов інколи - але схоже так - схильний перебільшувати
й ще про тебе - коли трапляються два автори з протилежними поглядами - то швидко зрозуміло, хто з них брехло. а якщо ти полюбляєш слухати протилежні погляди - то в тебе не вистачає клепки відрізнити розумне від маячні. ти питай, ми тобі підкажемо
а те, що Арестович став подобатися русофілам, для мене чергова ознака - слухати там нема чого. але пару раз послухає, щоб висновок став обґрунтованим. так витратив свого часу час на Себестьяновича - щоб зрозуміти, що фуфел.
ще щось розповісти? для розуміння, хто такий starshinazapasa
а забув, інколи читаю Readovka - але щоб зрозуміти, як працює пропаганда - бо там таке враження суцільна брехня. але нічого, пишуть - й не завжди дурні люди, розумні, але цинічні, для яких гроші не пахнуть.
ЛАД написав:prodigy Никаких откровений в этой статье нет. Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла. А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа. Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)
з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка. То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)
Что сказать-то хотели? _Mykola_ вам уже хорошо и коротко ответил: "Маячня".
ЛАД написав:Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022? Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.
якщо трапиться катастрофа-горіти Байдену в пеклі (у протестантів пекло є чи не має)
ось знайшов, відповідь про пекло
Добрый вечер, в ходе изучения Реформации мне пришел в голову вопрос: Мартин Лютер, который много «страдал» от идеи дьявола и ада, пока не нашел для себя милосердного Бога, отверг идею ада в конце своего познания. Однако в сочинениях вплоть до XVIII века неоднократно встречаются трактаты на тему ада. Когда протестантская церковь официально отказалась от идеи ада и чистилища? Католическая церковь и сегодня знает чистилище и ад, но мы, протестанты, дистанцировались от них. Спасибо за информацию. Симона.
Дорогая Симона,
Если вы внимательно посмотрите, протестантская церковь не «упразднила» ад и по сей день. Идея чистилища как места, где очищаются души умерших, была отвергнута реформаторами, но ад — это нечто иное. Он считается местом вечного наказания для нечестивцев. Так написано в Аугсбургском исповедании, которое и сегодня остается актуальным для протестантской церкви:
Артикул 17: О втором пришествии Христа, как Судии. Также они учат, что в Конце Света Христос вновь придет, как Судия, и воскресит всех мертвых. Он дарует всем праведным и избранным вечную жизнь и вечную радость, неправедных же и порочных Он осудит на вечные муки. Наши церкви осуждают анабаптистов, полагающих, что будет конец наказаниям осужденных и порочных людей.
«Официально», таким образом, ад все еще существует как место, куда попадают те, кто не устоит на Страшном суде. Таким образом, верит ли человек в ад или нет, решает вопрос о том, верит ли он в так называемый «двойной исход суда», или верит ли он во «всеобщее примирение» (апокатастасис). Для обоих богословских направлений есть веские библейские причины. В конце концов, в Библии Иисус совершенно ясно сказал, что на Страшном суде «овцы будут отделены от козлов». (Матф. 25:33). С другой стороны, Павел в нескольких местах говорит о том, что Бог милостив ко всем людям. (Рим 11:32, Кол 1:15-20 и Еф 1:10). На протяжении всей истории церкви «мейнстрим» в основном придерживался идеи о двойном исходе суда. Например, если Ориген в III веке еще отстаивал идею вседостаточности искупления, то Августин в V веке отверг ее, а в VI веке двойной исход суда стал общецерковной доктриной.
wild.tomcat написав:так в тому то і корінь проблеми, що .уйло насправді і не збирається ні з ким ні про що домовлятися. все на його умовах, і ніяк інакше. і він і зараз висуває неадекватні і неприйнятні умови, але коли побачить, що "клієнт повівся і поплив", ці умови будуть погіршуватися в залежності від ступення розмазування соплів цим самим клієнтом. він себе поводить як типовий гопник, якщо він бачить що ви тримаєте ситуацію, то якось і всі претензії і вимоги до вас мінімізуються чи взагалі зникають, але коли бачить що ви поплили і почали жувати соплі, то вас починають дотискати і рівень всяких претензій і вимог збільшується, кратно. з такими гопота ні про що не домовляється, їй взападло, це не по її поняттях. скільки разів вже тут запитували, про шо і з ким домовлятися і як собі це уявляють, ніхто не відповів.
Прекрасний спіч. А що робити? Воювати до кінця. В кінці не буде України. Під Україною я розумію ЛЮДЕЙ. Народжуваність уже впала "до нуля". Половина звалить. Діти тих що звалили - вже не українці. Причому валить молодь. Залишаються старики. А як ви бачите "кінець"?
ЛАД написав:prodigy Никаких откровений в этой статье нет. Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла. А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа. Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.
ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)
з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка. То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)
Что сказать-то хотели? _Mykola_ вам уже хорошо и коротко ответил: "Маячня".
ладно _Mykola_, той ще "інтелектуал", но ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати
prodigy пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).
й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической. ----------------------------- Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом". Как вас называть?
дайте посилання на аналогічний ваш пост, будь ласка
Ради чего я буду тратить время, тем более при сегодняшней невозможности поиска? Только для того, чтобы доказать лично вам, что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить? Так мне это не интересно.
а краще напишіть своє бачення, якщо щось маєте, а то про різні сценарії (корейський, ізраїльський)-це маячня на данний момент
"своє бачення" я здесь излагаю постоянно, достаточно откровенно и не скрываю. По Штатам я написал - ждать инаугурации и официальных заявлений Трампа. Если кому-то хочется просто почесать языком, то пожалуйста.
Зеленський скзав, що Будапештський меморандум херня, якщо Трамп принить допомогу, а інші наші "союзники" зменьшат її з млрд на мільони і почнуть ховати очі, то всі ці домовленності (на які Зе витратив майже рік) теж виявляться той же херней(тільки від збоку)
wild.tomcat написав:так в тому то і корінь проблеми, що .уйло насправді і не збирається ні з ким ні про що домовлятися. все на його умовах, і ніяк інакше. і він і зараз висуває неадекватні і неприйнятні умови, але коли побачить, що "клієнт повівся і поплив", ці умови будуть погіршуватися в залежності від ступення розмазування соплів цим самим клієнтом. він себе поводить як типовий гопник, якщо він бачить що ви тримаєте ситуацію, то якось і всі претензії і вимоги до вас мінімізуються чи взагалі зникають, але коли бачить що ви поплили і почали жувати соплі, то вас починають дотискати і рівень всяких претензій і вимог збільшується, кратно. з такими гопота ні про що не домовляється, їй взападло, це не по її поняттях. скільки разів вже тут запитували, про шо і з ким домовлятися і як собі це уявляють, ніхто не відповів.
Прекрасний спіч. А що робити? Воювати до кінця. В кінці не буде України. Під Україною я розумію ЛЮДЕЙ. Народжуваність уже впала "до нуля". Половина звалить. Діти тих що звалили - вже не українці. Причому валить молодь. Залишаються старики. А як ви бачите "кінець"?
кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими
якщо здамося зараз - то буде якраз те, що пишете - України не буде. хто зможе виїде - але не всім вже дозволять., не кажучи про тих, кого просто закатують...
ЛАД написав:Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.
Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022? Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.
Здесь уже много раз обсуждали это. Точно вам здесь никто не ответит, но моё личное мнение - никто не хотел и не хочет победы Украины, хотят даже не поражения, а "виснаження" РФ. Отсюда и темпы и объёмы поставки вооружений.