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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117671176811769117701177111772>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:22

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Можу висказати своє бачення
Арестович - слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.

Бутусов - алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить

Бігус - флюгер за гроші.
Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....
При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)
Зеркаль , Соколова - якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)

Чмут - взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)

Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного. :|
Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію.
Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне.
Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати на Фронтову поплаву

Хотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?

PS. Shaman, в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати... :lol:

я розумію, що хочеш попіаритися, але зливаються, коли не вистачає аргументів для дискусії. а з тобою до дискусії ще не доходили - про що з тобою дискутувати?

вже з твого висновку видно, що логіка - це не про тебе. бо якщо почитати, що я пишу, то розумні люди зрозуміють, що це далеко не марафон - але то розумні люди. :D

я читаю starshinazapasa та zloy_odessit. так, суцільна русофобія. свого часу дуже подобався Gorky look - не дожив, на жаль. зараз був би його час...

ще дивлюся Останній капіталіст - більше через економічні теми, але останнім часом там політики значно побільшало.

Фурсу спеціально не читаю, але коли трапляються його статті - то зазвичай згодний. Бутусов інколи - але схоже так - схильний перебільшувати

й ще про тебе - коли трапляються два автори з протилежними поглядами - то швидко зрозуміло, хто з них брехло. а якщо ти полюбляєш слухати протилежні погляди - то в тебе не вистачає клепки відрізнити розумне від маячні. ти питай, ми тобі підкажемо ;)

а те, що Арестович став подобатися русофілам, для мене чергова ознака - слухати там нема чого. але пару раз послухає, щоб висновок став обґрунтованим. так витратив свого часу час на Себестьяновича - щоб зрозуміти, що фуфел.

ще щось розповісти? :D для розуміння, хто такий starshinazapasa


а забув, інколи читаю Readovka - але щоб зрозуміти, як працює пропаганда - бо там таке враження суцільна брехня. але нічого, пишуть - й не завжди дурні люди, розумні, але цинічні, для яких гроші не пахнуть.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:25

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Никаких откровений в этой статье нет.
Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла.
А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа.
Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.


ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)

з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка.
То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)

Что сказать-то хотели?
_Mykola_ вам уже хорошо и коротко ответил: "Маячня".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:25

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.

Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.


якщо трапиться катастрофа-горіти Байдену в пеклі (у протестантів пекло є чи не має)


ось знайшов, відповідь про пекло

Добрый вечер, в ходе изучения Реформации мне пришел в голову вопрос: Мартин Лютер, который много «страдал» от идеи дьявола и ада, пока не нашел для себя милосердного Бога, отверг идею ада в конце своего познания. Однако в сочинениях вплоть до XVIII века неоднократно встречаются трактаты на тему ада. Когда протестантская церковь официально отказалась от идеи ада и чистилища? Католическая церковь и сегодня знает чистилище и ад, но мы, протестанты, дистанцировались от них. Спасибо за информацию. Симона.

Дорогая Симона,

Если вы внимательно посмотрите, протестантская церковь не «упразднила» ад и по сей день. Идея чистилища как места, где очищаются души умерших, была отвергнута реформаторами, но ад — это нечто иное. Он считается местом вечного наказания для нечестивцев. Так написано в Аугсбургском исповедании, которое и сегодня остается актуальным для протестантской церкви:

Артикул 17: О втором пришествии Христа, как Судии. Также они учат, что в Конце Света Христос вновь придет, как Судия, и воскресит всех мертвых. Он дарует всем праведным и избранным вечную жизнь и вечную радость, неправедных же и порочных Он осудит на вечные муки. Наши церкви осуждают анабаптистов, полагающих, что будет конец наказаниям осужденных и порочных людей.

«Официально», таким образом, ад все еще существует как место, куда попадают те, кто не устоит на Страшном суде. Таким образом, верит ли человек в ад или нет, решает вопрос о том, верит ли он в так называемый «двойной исход суда», или верит ли он во «всеобщее примирение» (апокатастасис). Для обоих богословских направлений есть веские библейские причины. В конце концов, в Библии Иисус совершенно ясно сказал, что на Страшном суде «овцы будут отделены от козлов». (Матф. 25:33). С другой стороны, Павел в нескольких местах говорит о том, что Бог милостив ко всем людям. (Рим 11:32, Кол 1:15-20 и Еф 1:10). На протяжении всей истории церкви «мейнстрим» в основном придерживался идеи о двойном исходе суда. Например, если Ориген в III веке еще отстаивал идею вседостаточности искупления, то Августин в V веке отверг ее, а в VI веке двойной исход суда стал общецерковной доктриной.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:29

  wild.tomcat написав:так в тому то і корінь проблеми, що .уйло насправді і не збирається ні з ким ні про що домовлятися. все на його умовах, і ніяк інакше. і він і зараз висуває неадекватні і неприйнятні умови, але коли побачить, що "клієнт повівся і поплив", ці умови будуть погіршуватися в залежності від ступення розмазування соплів цим самим клієнтом. він себе поводить як типовий гопник, якщо він бачить що ви тримаєте ситуацію, то якось і всі претензії і вимоги до вас мінімізуються чи взагалі зникають, але коли бачить що ви поплили і почали жувати соплі, то вас починають дотискати і рівень всяких претензій і вимог збільшується, кратно. з такими гопота ні про що не домовляється, їй взападло, це не по її поняттях. скільки разів вже тут запитували, про шо і з ким домовлятися і як собі це уявляють, ніхто не відповів.

Прекрасний спіч.
А що робити?
Воювати до кінця. В кінці не буде України. Під Україною я розумію ЛЮДЕЙ. Народжуваність уже впала "до нуля". Половина звалить. Діти тих що звалили - вже не українці. Причому валить молодь. Залишаються старики. А як ви бачите "кінець"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:31

ЛАД не міняю свого висновку що на ємоціях зробив стосовно вас і муколи два дні тому, підтверджено(перевірено досвідом) :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:36

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Никаких откровений в этой статье нет.
Всё это давно понятно. По частностям можно спорить, но не вижу смысла.
А так да, надо ждать инаугурации и уже официальных, а не предвыборных заявлений и, главное, действий Трампа.
Главное замечание по статье - в сегодняшней ситуации, когда у респов и Сенат, и Конгресс, Трампу гораздо легче и быстрее продвинуть пакет помощи Украине, чем было Байдену. И для этого не потребуются долгие месяцы, как пишет Роберт Каган.


ви падете нижче , чому ви це робите, з бажання бути незгодним (якщо зі мною, це мене не бентежить)

з весни 2024 відчуваю екзентенційну небезпеку не тільки для власного життя, але також для більшості нормальних Українців, почуття крайної бентежності трошки відтерменувались після підтримки в двох палатах допомоги Україні на 61млрд, але сітуація на фронті не дає спокою. Так, ракетні удари і шахеді руйнують і забирають життя окремих наших громдян (включно з немовлятами), але для нації більш болючую може стати потенційнна військова поразка.
То, що у Трампа і Сенат і Конгрес -це значить багато тільки в плані підтрики.Скажімо голосувати непідтримку не потрібно (якщо не планується виділення грошей/зброї, то за це не голосують), так окремі сенатори подають окремі законопроекти (але ви все бачили, на скільки у спікера Майкла Джонсона багато повноважень, може місяцями не виносити на голосування за власним бажанням(або за указівкою трампа)

Что сказать-то хотели?
_Mykola_ вам уже хорошо и коротко ответил: "Маячня".

ладно _Mykola_, той ще "інтелектуал", но ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати :D

prodigy пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).

й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:38

  prodigy написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
prodigy
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.


Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
-----------------------------
Когда я писал такое или аналогичное о Штатах меня тут назвали "комунякою" и "парторгом".
Как вас называть? :)


дайте посилання на аналогічний ваш пост, будь ласка

Ради чего я буду тратить время, тем более при сегодняшней невозможности поиска?
Только для того, чтобы доказать лично вам, что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
Так мне это не интересно.

а краще напишіть своє бачення, якщо щось маєте, а то про різні сценарії (корейський, ізраїльський)-це маячня на данний момент

"своє бачення" я здесь излагаю постоянно, достаточно откровенно и не скрываю.
По Штатам я написал - ждать инаугурации и официальных заявлений Трампа. Если кому-то хочется просто почесать языком, то пожалуйста.

Зеленський скзав, що Будапештський меморандум херня, якщо Трамп принить допомогу, а інші наші "союзники" зменьшат її з млрд на мільони і почнуть ховати очі, то всі ці домовленності (на які Зе витратив майже рік) теж виявляться той же херней(тільки від збоку)
Не спорю.
Все эти бумажки ничего не стоят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:К уступкам уже готовы.

Ні, не готові.

Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность. :)
Голову на отсечение дадите?

Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:41

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:так в тому то і корінь проблеми, що .уйло насправді і не збирається ні з ким ні про що домовлятися. все на його умовах, і ніяк інакше. і він і зараз висуває неадекватні і неприйнятні умови, але коли побачить, що "клієнт повівся і поплив", ці умови будуть погіршуватися в залежності від ступення розмазування соплів цим самим клієнтом. він себе поводить як типовий гопник, якщо він бачить що ви тримаєте ситуацію, то якось і всі претензії і вимоги до вас мінімізуються чи взагалі зникають, але коли бачить що ви поплили і почали жувати соплі, то вас починають дотискати і рівень всяких претензій і вимог збільшується, кратно. з такими гопота ні про що не домовляється, їй взападло, це не по її поняттях. скільки разів вже тут запитували, про шо і з ким домовлятися і як собі це уявляють, ніхто не відповів.

Прекрасний спіч.
А що робити?
Воювати до кінця. В кінці не буде України. Під Україною я розумію ЛЮДЕЙ. Народжуваність уже впала "до нуля". Половина звалить. Діти тих що звалили - вже не українці. Причому валить молодь. Залишаються старики. А як ви бачите "кінець"?

кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими 8)

якщо здамося зараз - то буде якраз те, що пишете - України не буде. хто зможе виїде - але не всім вже дозволять., не кажучи про тих, кого просто закатують...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Когда у Байдена был ленд-лиз США нам и так поставляли, помимо ленд-лиза. Проблемы были в прошлом году, когда ленд-лиз уже не действовал.

Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.

Здесь уже много раз обсуждали это.
Точно вам здесь никто не ответит, но моё личное мнение - никто не хотел и не хочет победы Украины, хотят даже не поражения, а "виснаження" РФ. Отсюда и темпы и объёмы поставки вооружений.
ЛАД
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