Додано: Сер 08 січ, 2025 19:22

_Mykola_ написав: budivelnik написав: Можу висказати своє бачення

Арестович - слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.



Бутусов - алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить



Бігус - флюгер за гроші.

Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....

При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)

Зеркаль , Соколова - якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)



Чмут - взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону) Можу висказати своє бачення- слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.- алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить- флюгер за гроші.Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)- якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)- взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)

Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного.

Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію.

Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне.

Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати на Фронтову поплаву



Хотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?



PS. Shaman, в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати... Дякую за детальний опис та Ваші думки щодо кожного.Це не далеко не всі люди, з яких отримую інформацію.Арестовича непогано врівноважує Фурса, аргументуючи як правило протилежне.Щодо Чмута та аналітиків фонду Повернись живим, рекомендую періодично заглядати наХотілося б почути Ваші джерела інформації, кого читаєте, до кого прислухаєтеся?PS., в цьому прямому питанні злився, напевно подоляка, ермака і Ко не комільфо вказувати...

я розумію, що хочеш попіаритися, але зливаються, коли не вистачає аргументів для дискусії. а з тобою до дискусії ще не доходили - про що з тобою дискутувати?вже з твого висновку видно, що логіка - це не про тебе. бо якщо почитати, що я пишу, то розумні люди зрозуміють, що це далеко не марафон - але то розумні люди.я читаюта. так, суцільна русофобія. свого часу дуже подобався- не дожив, на жаль. зараз був би його час...ще дивлюся Останній капіталіст - більше через економічні теми, але останнім часом там політики значно побільшало.Фурсу спеціально не читаю, але коли трапляються його статті - то зазвичай згодний. Бутусов інколи - але схоже так - схильний перебільшуватий ще про тебе - коли трапляються два автори з протилежними поглядами - то швидко зрозуміло, хто з них брехло. а якщо ти полюбляєш слухати протилежні погляди - то в тебе не вистачає клепки відрізнити розумне від маячні. ти питай, ми тобі підкажемоа те, що Арестович став подобатися русофілам, для мене чергова ознака - слухати там нема чого. але пару раз послухає, щоб висновок став обґрунтованим. так витратив свого часу час на Себестьяновича - щоб зрозуміти, що фуфел.ще щось розповісти?для розуміння, хто такийа забув, інколи читаю Readovka - але щоб зрозуміти, як працює пропаганда - бо там таке враження суцільна брехня. але нічого, пишуть - й не завжди дурні люди, розумні, але цинічні, для яких гроші не пахнуть.