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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:43
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:ЛАД
К уступкам уже готовы.
Ні, не готові.
Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность.
Голову на отсечение дадите?
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:46
andrijk777 написав:
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
Навіть до преЗЕдента дійшло, що це все не важливо: віддати 0, 4 чи 10 областей. Реально важливо знайти того, хто має ядерну зброю і готовий воювати за нас коли москалі порушать угоду.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:47
Shaman написав:
логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок?
Ти прям Містер Очевидність. Очевидно що Раша не готова до поступок.
Я просто думав що це настільки очевидно що не потребує озвучення.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:55
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
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К уступкам уже готовы.
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Ні, не готові.
Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность.
Голову на отсечение дадите?
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
Неверно.
Если одна сторона "готова йти на поступки", но вторая сторона хочет значительно бОльших, то ніякої угоди не буде.
Если от вас какие-то бандиты требуют выкуп и вы согласны заплатить 1 млн. долл., а баедиты требуют 2 млн., которых у вас нет, угода состоится или нет?
P.s. Так что поосторожнее с головой.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:59
andrijk777 написав:
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
А чого Росія не йде не поступки ?
Росія б пішла на поступки, була б угода
Але в твоєму світі - Росія не може йти на поступки, це тільки Україна повинна йти на поступки
Слухай, до тебе можно приходити, посцяти в раковину на кухні, дати тобі в морду
Твою дружину помацати не тільки за сраку
А потім запитати тебе: - а чому ти не хочешь йти на поступки ?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:00
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.
Здесь уже много раз обсуждали это.
Точно вам здесь никто не ответит, но моё личное мнение - никто не хотел и не хочет победы Украины, хотят даже не поражения, а "виснаження" РФ. Отсюда и темпы и объёмы поставки вооружений.
Давайте не будемо вживати слова "ніхто", тому що цих "ніхто" дуже багато. Давайте конкретно про Байдена.
Не згідний з такою версією. Виникає питання:
А чому не можна давати трохи більше щоб ще більше "виснажити" РФ? Логічне питання? По-моєму логічне.
Моя думка(не тільки моя) - Байден просто "боявся". "Боявся" в такому специфічному сенсі. Це давня хвороба американців - вони бояться русских.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:03
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
Навіть до преЗЕдента дійшло, що це все не важливо: віддати 0, 4 чи 10 областей. Реально важливо знайти того
, хто має ядерну зброю і готовий воювати за нас коли москалі порушать угоду.
Оно-то да... Но странно, что до него до сих пор не дошло, что таких "готовых" -- просто нет.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:04
ЛАД написав: tester7336 написав:
...............
ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.
998 или 988?
то очепятка была. имелось ввиду 988
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:04
andrijk777 написав: Shaman написав:
логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок?
Ти прям Містер Очевидність. Очевидно що Раша не готова до поступок.
Я просто думав що це настільки очевидно що не потребує озвучення.
То чого ти хочешь, щоб Україна йшла на поступки ?
Чи це таке ... "стыдливое натягивание юбочки на коленки на приеме у венеролога" ... бажання капітуляції України
Не тримай це в собі, пиши як є.
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