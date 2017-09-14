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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1176811769117701177111772>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:ЛАД
К уступкам уже готовы.

Ні, не готові.

Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность. :)
Голову на отсечение дадите?

Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.

логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:45

  Shaman написав:кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими 8)

Взагалі не аргумент. "м'яса" у них не безкінечно , але дофіга. Набагато більше ніж у нас.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.

Навіть до преЗЕдента дійшло, що це все не важливо: віддати 0, 4 чи 10 областей. Реально важливо знайти того, хто має ядерну зброю і готовий воювати за нас коли москалі порушать угоду.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:47

  Shaman написав:логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок? :D

Ти прям Містер Очевидність. Очевидно що Раша не готова до поступок.
Я просто думав що це настільки очевидно що не потребує озвучення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:------------------------------
ЛАД
К уступкам уже готовы.
---------------------------------
Ні, не готові.

Мне нравится, когда люди на форуме выражают 100%-ую уверенность. :)
Голову на отсечение дадите?

Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.

Неверно.
Если одна сторона "готова йти на поступки", но вторая сторона хочет значительно бОльших, то ніякої угоди не буде.
Если от вас какие-то бандиты требуют выкуп и вы согласны заплатить 1 млн. долл., а баедиты требуют 2 млн., которых у вас нет, угода состоится или нет?

P.s. Так что поосторожнее с головой. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:59

  andrijk777 написав:Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.

А чого Росія не йде не поступки ?
Росія б пішла на поступки, була б угода

Але в твоєму світі - Росія не може йти на поступки, це тільки Україна повинна йти на поступки

Слухай, до тебе можно приходити, посцяти в раковину на кухні, дати тобі в морду
Твою дружину помацати не тільки за сраку

А потім запитати тебе: - а чому ти не хочешь йти на поступки ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:00

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.

Здесь уже много раз обсуждали это.
Точно вам здесь никто не ответит, но моё личное мнение - никто не хотел и не хочет победы Украины, хотят даже не поражения, а "виснаження" РФ. Отсюда и темпы и объёмы поставки вооружений.

Давайте не будемо вживати слова "ніхто", тому що цих "ніхто" дуже багато. Давайте конкретно про Байдена.
Не згідний з такою версією. Виникає питання:
А чому не можна давати трохи більше щоб ще більше "виснажити" РФ? Логічне питання? По-моєму логічне.
Моя думка(не тільки моя) - Байден просто "боявся". "Боявся" в такому специфічному сенсі. Це давня хвороба американців - вони бояться русских.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:03

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.

Навіть до преЗЕдента дійшло, що це все не важливо: віддати 0, 4 чи 10 областей. Реально важливо знайти того, хто має ядерну зброю і готовий воювати за нас коли москалі порушать угоду.

Оно-то да... Но странно, что до него до сих пор не дошло, что таких "готовых" -- просто нет.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:04

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:...............
ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.

998 или 988?


то очепятка была. имелось ввиду 988
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:04

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:логіка капець - для угоди до поступок мають бути готові обидві сторони. Угоди немає? Так може тому, що Раша не готова до поступок? :D

Ти прям Містер Очевидність. Очевидно що Раша не готова до поступок.
Я просто думав що це настільки очевидно що не потребує озвучення.

То чого ти хочешь, щоб Україна йшла на поступки ?

Чи це таке ... "стыдливое натягивание юбочки на коленки на приеме у венеролога" ... бажання капітуляції України

Не тримай це в собі, пиши як є.
pesikot
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  #<1 ... 1176811769117701177111772>
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