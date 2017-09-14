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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:05
Shaman написав:
.........
ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати prodigy
пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).
й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..
Я ничего не пропустил и прочитал всё.
Но что хотели сказать-то?
А то я так и не понял.
А жертв и беженцев уже много и если война будет продолжаться ещё n лет, вероятно, будет намного больше.
P.s. И поаккуратнее с определениями, кто интеллектуал, а кто нет. Некрасиво.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:06
prodigy написав:ЛАД
не міняю свого висновку що на ємоціях зробив стосовно вас і муколи два дні тому, підтверджено(перевірено досвідом)
Точно так же не снимаю рекомендации насчёт галоперидола.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:11
Letusrock написав: prodigy написав:
не знаю, як сьогодні у 2008 був в Мукачево, звертався до продавчині преси українською,
вона відповіла: не намагайтеся, кажіть російською...??? у нас українською мало кто говорить
знову? ми вже дискутували на цю тему два роки тому.
Вішаєте ярлики на цілий регіон по кількасекундній розмові з одною людиною.
Закарпаття не мало жодного відношення до України та Росії до 1945 року, як воно може бути російськомовним?
Я приводив статистику 1980-х що в Ужгороді питамова вага україномовних шкіл на 100тис населення була найбільша в Україні і випереджала навіть Львів
По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці
Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
продавщині не потрібен був нещасний випадок із вивихом щелепи ходуна дальнобойними суднами
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 08 січ, 2025 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:12
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Звичайно даю. Це ж очевидні речі. Якщо одна сторона готова йти на поступки то заключається угода. Угода є? Немає. Значить не готові. Це ж як 2+2=4.
Навіть до преЗЕдента дійшло, що це все не важливо: віддати 0, 4 чи 10 областей. Реально важливо знайти того
, хто має ядерну зброю і готовий воювати за нас коли москалі порушать угоду.
Оно-то да... Но странно, что до него до сих пор не дошло, что таких "готовых" -- просто нет.
І не буде ніколи.
Там тих країн 7 чи 8. Окрім США там фактично варіантів немає.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:18
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Тоді чому не можна було поставити відразу багато по ленд-лізу, щоб Україна перемогла в 2022?
Проблеми були усі роки. Байден усі роки поставляв менше ніж йому виділяв грошей конгрес.
Здесь уже много раз обсуждали это.
Точно вам здесь никто не ответит, но моё личное мнение - никто не хотел и не хочет победы Украины, хотят даже не поражения, а "виснаження" РФ. Отсюда и темпы и объёмы поставки вооружений.
Давайте не будемо вживати слова "ніхто", тому що цих "ніхто" дуже багато. Давайте конкретно про Байдена.
Не згідний з такою версією. Виникає питання:
А чому не можна давати трохи більше щоб ще більше "виснажити" РФ? Логічне питання? По-моєму логічне.
Моя думка(не тільки моя) - Байден просто "боявся". "Боявся" в такому специфічному сенсі. Це давня хвороба американців - вони бояться русских.
Не пойму, вы вообще читаете пост, на который отвечаете?
У меня написано: "здесь
никто не ответит". Байдена здесь
на форуме нет.
"Байден просто "боявся" - наверное, да.
"давня хвороба американців - вони бояться русских" - с каких пор "давня хвороба"?
И с чего им бояться, они никогда не воевали ни с Росс. империей, ни с СССР, ни с РФ.
Боятся ядерной войны?
Наверняка.
Так же, как её боялся Союз.
И как боится любой нормальный
человек.
И как, уверен, боится Путин. Блефовать такой угрозой он может, но только блефовать. До грани он не доходит.
А вы не боитесь?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:20
andrijk777 написав:
А чому не можна давати трохи більше щоб ще більше "виснажити" РФ? Логічне питання? По-моєму логічне
Виснаживати треба контрольовано. А то дадуть багато зброї Україна переможе - путіна знесуть - расія розвалиться. І от у кадирова ядерна бімба чи чукчі не захочуть газ качати, або китайці до Урала дійдуть. У західа багато від чого памперси повні
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:25
andrijk777 написав:
І не буде ніколи.
Ну тоді тільки Парагвайський варіант...
Хоча, як на мене, є 2 значно більш ймовірні варіанти ніж США - Британія і Китай.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:29
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І не буде ніколи.
Ну тоді тільки Парагвайський варіант...
Хоча, як на мене, є 2 значно більш ймовірні варіанти ніж США - Британія і Китай.
Британия слабовата, а Китай пока не проявляет желания.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:30
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І не буде ніколи.
Ну тоді тільки Парагвайський варіант...
займайся краще математикой, хоча ... і там у тебе великі проблеми
А якщо хочешь в історію, то вивчай історію відносин з Росією
Там все написано.
Зараз нічого нового, ніж вже було, не відбувається
Росія хоче знищити Україну
Потрібно тільки зробити правильні висновки
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:30
ЛАД написав:
а Китай пока не проявляет желания.
Просто ми йому нічого не пропонували. ИМХО
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