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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:30
prodigy написав:
У Європі активно обговорюють наміри новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що ЄС не дасть змоги республіканцю вторгнутися на острів, повідомляє Politico.
"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", - сказав він в ефірі французького радіо.
Барро наголосив, що не вірить у те, що Трамп дійсно вторгнеться до Гренландії.
ніяких вторгнень, самий демократичний референдум воєвиявлення народу Грендландії щодо створення ГНР а потім і приєднання 52м штатом (53 Канада)
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:41
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
а Китай пока не проявляет желания.
Просто ми йому нічого не пропонували. ИМХО
А есть, что предложить?
Россия может предложить больше.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:46
andrijk777 написав:
Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
як і казав Щелін цайтгайст "янелох"
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