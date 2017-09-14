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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11769117701177111772

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:30

  prodigy написав:
У Європі активно обговорюють наміри новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що ЄС не дасть змоги республіканцю вторгнутися на острів, повідомляє Politico.

"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", - сказав він в ефірі французького радіо.

Барро наголосив, що не вірить у те, що Трамп дійсно вторгнеться до Гренландії.

ніяких вторгнень, самий демократичний референдум воєвиявлення народу Грендландії щодо створення ГНР а потім і приєднання 52м штатом (53 Канада)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:41

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:а Китай пока не проявляет желания.

Просто ми йому нічого не пропонували. ИМХО
А есть, что предложить?
Россия может предложить больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:46

  andrijk777 написав:
  adeges написав:дуже мрачна стаття про майбутнє України, і про марність сподівань на Трампа.
https://www.theatlantic.com/internation ... ar/681228/

Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.

як і казав Щелін цайтгайст "янелох"
flyman
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