Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным. Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму. Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба".
Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным. Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму. Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба".
Подождём, да. Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом
запливша жиром і лінива європа ніяк не може зрозуміти, що з гопотою (москалями і їм подібним) потрібно не в демократію гратися, а жорсткіше діяти, в ідеалі їх же методами. а то так можна і добрикатися, коли в історію впишуть чергову сторінку, коли варвари перемогли цивілізацію. чи то цивілізація сама себе здала варварам.