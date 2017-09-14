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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1177111772117731177411775>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:59

  Бетон написав:Те, кто вчера всех загонял в тцк, сегодня базарит про поступки.

Что ваш гундосый ляпнет, то вы и вторите

Бетон, ты у нас девочка лет 20 ?

Чего ты про постУпки заволав
Это прерогатива таких девочек - мужчина обязан делать постУпки

Бетон, тебе бы к коллегам пана холяви обратится
А то у тебя совсем мозги съехали от сидения дома
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:02

  flyman написав:а Тік-ток вплинув на вибори в Румунії, може прийшла пора забанити в ЄС інтернет? або як на болатах зробити свій єс-чєбурнет

А хто сказав і доказав шо - тік-ток?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:08

  Vadim_ написав:
  flyman написав:а Тік-ток вплинув на вибори в Румунії, може прийшла пора забанити в ЄС інтернет? або як на болатах зробити свій єс-чєбурнет

А хто сказав і доказав шо - тік-ток?


https://www.google.com/search?q=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA&rlz=1C1GCEU_ukUA1084UA1084&oq=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEAAYExiABDIJCAAQABgTGIAEMgYIARBFGDnSAQg1MzIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:15

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:а Китай пока не проявляет желания.

Просто ми йому нічого не пропонували. ИМХО

Вроде бы мы это уже обсуждали? -- причем с вами же?..
-- во-первых: особо нечего предложить
-- во-вторых: после Мотор-Сичи -- с зе говорить они не будут.

А за украденные технологии ЮМЗ/Южмаш кто то из наших или китайцев сели тут , не тут а в тюрьму в Украине по реальным срокам?
А это не до 2019 готовилось/ "договаривалось"
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:16

  Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше


Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным.
Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму.
Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба". :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:18

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  flyman написав:а Тік-ток вплинув на вибори в Румунії, може прийшла пора забанити в ЄС інтернет? або як на болатах зробити свій єс-чєбурнет

А хто сказав і доказав шо - тік-ток?


https://www.google.com/search?q=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA&rlz=1C1GCEU_ukUA1084UA1084&oq=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEAAYExiABDIJCAAQABgTGIAEMgYIARBFGDnSAQg1MzIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Источьник а не это ..?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:18

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше


Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным.
Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму.
Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба". :(

Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:20

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

"Сестра" (с) ссылку будь ласка, можеш?

Ну ладно

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:21

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  flyman написав:а Тік-ток вплинув на вибори в Румунії, може прийшла пора забанити в ЄС інтернет? або як на болатах зробити свій єс-чєбурнет

А хто сказав і доказав шо - тік-ток?


https://www.google.com/search?q=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA&rlz=1C1GCEU_ukUA1084UA1084&oq=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEAAYExiABDIJCAAQABgTGIAEMgYIARBFGDnSAQg1MzIyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8


запливша жиром і лінива європа ніяк не може зрозуміти, що з гопотою (москалями і їм подібним) потрібно не в демократію гратися, а жорсткіше діяти, в ідеалі їх же методами.
а то так можна і добрикатися, коли в історію впишуть чергову сторінку, коли варвари перемогли цивілізацію. чи то цивілізація сама себе здала варварам.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:24

*- А где План Победы?
- В Формуле Мира!
- А где Формула Мира?
- На Саммите Мира!
- А где Саммит Мира?
- В Мирном Плане!
- А где Мирный План?
- В Плане Победы ж!...*
(С)
detroytred
 
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