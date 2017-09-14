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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11772117731177411775>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:25

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

"Сестра" (с) ссылку будь ласка, можеш?

Ну ладно

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu

:mrgreen: источник
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:27

  Бетон написав:Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом

Ты в декабре 2024 уже выезжал

Летом у тебя опять не получиться, найдешь причины.
Перенесёшь на зиму и ... снова не получится

Зачем опять трындишь ? ))

Ты ж весь такой из себя честный, в третью позицию становишься
А по факту ... ти таке собі нікчемне
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:29

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Просто ми йому нічого не пропонували. ИМХО

Вроде бы мы это уже обсуждали? -- причем с вами же?..
-- во-первых: особо нечего предложить
-- во-вторых: после Мотор-Сичи -- с зе говорить они не будут.

А за украденные технологии ЮМЗ/Южмаш кто то из наших или китайцев сели тут , не тут а в тюрьму в Украине по реальным срокам?
А это не до 2019 готовилось/ "договаривалось"

А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:30

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше


Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным.
Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму.
Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба". :(

Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом

Через Польшу не получилось , на кордони Беларусі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:30

  Бетон написав:Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом


Нужно быть точно уверенным. Прикол слыхал намедни.Семья вгупала деньги в переезд в США.Ну там спонсоров покупать нужно, билеты не самые дешевые.Сходу нужно прилично что бы приземлится..ну и отец семейства 8 за эксурсию отдал.
А не зашло им.Вот вообще.так обратная экскурсия типа вдвое.
Городская байка,наверное.
Смысл в том, что нужно быть уверенным что позади ничего не осталось.Только впереди.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:37

  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

Верно, давно пора, хоть отдышались бы пару лет от страданий. Проблема лишь в том, что при сдаче Украины, орки - еврогигимон. А Трамп - второй мирогигимон. Китай - третий. Результат боя ЧСВ - конец планеты Земля )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:38

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...


Вероятно , если ПОПРОСИТЬ разработчиков всех возрастов с ЮМЗ и Южмаша с акцентом на погибших родственников и соседей ...или просто мирных согорожан,
то вероятно старые кадры , может быть могут озлобиться и активировать/передать в КБ какие то коды и не активировать и всё может "пойти" так или не так при взлёте ракет или заправке или ...

п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 22:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:53

  pesikot написав:
  Бетон написав:Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом

Ты в декабре 2024 уже выезжал

Летом у тебя опять не получиться, найдешь причины.
Перенесёшь на зиму и ... снова не получится

Зачем опять трындишь ? ))

Ты ж весь такой из себя честный, в третью позицию становишься
А по факту ... ти таке собі нікчемне

Ти візжав, що в разі повномасштабки "станем с будивельником спина к спине...", і що?
Заявляти можна багато чого, інша справа, коли дійде до реалізації.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Результат боя ЧСВ - конец планеты Земля )

Скромнее надо быть (матерно): https://www.youtube.com/watch?v=cuLl8_CDum0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:03

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Vadim_ написав:А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...


Вероятно , если ПОПРОСИТЬ разработчиков всех возрастов с ЮМЗ и Южмаша с акцентом на погибших родственников и соседей ...или просто мирных согорожан,
то вероятно старые кадры , может быть могут озлобиться и активировать/передать в КБ какие то коды и не активировать и всё может "пойти" так или не так при взлёте ракет или заправке или ...

п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" правильно (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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