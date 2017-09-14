Бетон написав: Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Пока посидим подождем. С полгода после инаугурации. Шоб точно быть уверенным. Хотя умные люди слили майно еще в разгар контрнаступу, пока очманевшие покупатели готовились к кофе в Крыму. Правду говорил один человек на другом форуме- "15 соток и купа цегли робе з людини раба".
Подождём, да. Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом
Бетон написав:Подождём, да. Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом
Нужно быть точно уверенным. Прикол слыхал намедни.Семья вгупала деньги в переезд в США.Ну там спонсоров покупать нужно, билеты не самые дешевые.Сходу нужно прилично что бы приземлится..ну и отец семейства 8 за эксурсию отдал. А не зашло им.Вот вообще.так обратная экскурсия типа вдвое. Городская байка,наверное. Смысл в том, что нужно быть уверенным что позади ничего не осталось.Только впереди.
Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського
Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Верно, давно пора, хоть отдышались бы пару лет от страданий. Проблема лишь в том, что при сдаче Украины, орки - еврогигимон. А Трамп - второй мирогигимон. Китай - третий. Результат боя ЧСВ - конец планеты Земля )
Vadim_ написав:А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...
Вероятно , если ПОПРОСИТЬ разработчиков всех возрастов с ЮМЗ и Южмаша с акцентом на погибших родственников и соседей ...или просто мирных согорожан, то вероятно старые кадры , может быть могут озлобиться и активировать/передать в КБ какие то коды и не активировать и всё может "пойти" так или не так при взлёте ракет или заправке или ...
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 22:02, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...
Вероятно , если ПОПРОСИТЬ разработчиков всех возрастов с ЮМЗ и Южмаша с акцентом на погибших родственников и соседей ...или просто мирных согорожан, то вероятно старые кадры , может быть могут озлобиться и активировать/передать в КБ какие то коды и не активировать и всё может "пойти" так или не так при взлёте ракет или заправке или ...
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" правильно (с)?
тоесть, нарушен алгоритм цитирования
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.