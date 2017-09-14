Додано: Сер 08 січ, 2025 21:38

_hunter написав: Vadim_ написав: А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует... А какая разница? -- это же не Китай у Украины что-то просить планирует...

Вероятно , если ПОПРОСИТЬ разработчиков всех возрастов с ЮМЗ и Южмаша с акцентом на погибших родственников и соседей ...или просто мирных согорожан,то вероятно старые кадры , может быть могут озлобиться и активировать/передать в КБ какие то коды и не активировать и всё может "пойти" так или не так при взлёте ракет или заправке или ...п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?