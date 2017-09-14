Тест на EQ форумчане прошли ...
Кто-то отметил 13 погибших в Запорожье, а кто-то видит только лично себя ...
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Додано: Сер 08 січ, 2025 22:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тест на EQ форумчане прошли ...
Кто-то отметил 13 погибших в Запорожье, а кто-то видит только лично себя ...
Додано: Сер 08 січ, 2025 22:07
але витрачають вони його набагато швидше, ніж його більше...
Додано: Сер 08 січ, 2025 22:09
Неприглядний факт
«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
Ще від вересня 2024.
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