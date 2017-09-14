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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11772117731177411775

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тест на EQ форумчане прошли ...

Кто-то отметил 13 погибших в Запорожье, а кто-то видит только лично себя ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими 8)

Взагалі не аргумент. "м'яса" у них не безкінечно , але дофіга. Набагато більше ніж у нас.

але витрачають вони його набагато швидше, ніж його більше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:09

Неприглядний факт

«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.

По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.

«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html
Ще від вересня 2024.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати :D

prodigy пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).

й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..

Я ничего не пропустил и прочитал всё.
Но что хотели сказать-то?
А то я так и не понял.
А жертв и беженцев уже много и если война будет продолжаться ещё n лет, вероятно, будет намного больше.

P.s. И поаккуратнее с определениями, кто интеллектуал, а кто нет. Некрасиво.

я не дуже часто це роблю, але й не боюся називати речі своїми іменами ;) та й взагалі розумні люди на мене не бикують :D
Shaman
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