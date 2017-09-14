«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский. https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html Ще від вересня 2024.
Shaman написав:......... ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати
prodigy пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).
й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..
Я ничего не пропустил и прочитал всё. Но что хотели сказать-то? А то я так и не понял. А жертв и беженцев уже много и если война будет продолжаться ещё n лет, вероятно, будет намного больше.
P.s. И поаккуратнее с определениями, кто интеллектуал, а кто нет. Некрасиво.
я не дуже часто це роблю, але й не боюся називати речі своїми іменами та й взагалі розумні люди на мене не бикують