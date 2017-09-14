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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1177311774117751177611777>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тест на EQ форумчане прошли ...

Кто-то отметил 13 погибших в Запорожье, а кто-то видит только лично себя ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими 8)

Взагалі не аргумент. "м'яса" у них не безкінечно , але дофіга. Набагато більше ніж у нас.

але витрачають вони його набагато швидше, ніж його більше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:09

Неприглядний факт

«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.

По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.

«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html
Ще від вересня 2024.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
ви ж наче уважно читаєте. забуваю, що речі, які вам не подобаються ви можете пропускати :D

prodigy пише, що переймається тими ризиками, які виникнуть перед українцями у випадку поразки, а вона можлива (не дуже вірогідна, але й не нульова). жертв й біженців у випадку поразки буде однозначно більше (але маю надію, що ми це не перевіримо).

й якщо через якисйь причини Трамп вирішить саботувати Україну, то йому це зробити зовсім неважко. а враховуючи, скільки він почав розмовляти про Канаду, Гренландію, Панаму - стає взагалі лячно, йому точно не до України. американці точно за це голосували?..

Я ничего не пропустил и прочитал всё.
Но что хотели сказать-то?
А то я так и не понял.
А жертв и беженцев уже много и если война будет продолжаться ещё n лет, вероятно, будет намного больше.

P.s. И поаккуратнее с определениями, кто интеллектуал, а кто нет. Некрасиво.

я не дуже часто це роблю, але й не боюся називати речі своїми іменами ;) та й взагалі розумні люди на мене не бикують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:21

  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше


Найкраще Тису перепливати зараз .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:22

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?

Извиняюсь , такой "красоты" ранее никогда не видел ,
шо дальше?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:24

  холява написав:
Найкраще Тису перепливати зараз .

Ты вже де?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:28

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?


Сьогодні ти неперевершений !
Пля ..... я відмовляюсь нюхати того чого у тебе нема ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:34

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...
Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?
Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.

це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минулому
тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...
Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?
Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.

ви забуваєте головне - Раша воює. це в рази каталізуєте всі процеси, й розпаду - найбільше. Хусейн - не напав би на Кувейт, може ще років 20-30 розчиняв опонентів в кислоті. й в КНДР, якщо почнуть воювати, невідомо чим закінчиться...
...
про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажете :D а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав
О бойцах Красной Армии ничего не скажу.
Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи.

а оце "у вас негров линчують". бо так, напевне в будь-якій армії є люди, яким просто подобається вбивати. але ж питання в масштабах цього явища. ви звідки знаєте про злочини у В'єтнамі - з судових процесів чи розслідувань ЗМІ? а в Раші хоч ОДИН випадок був розслідування? жодного. й не буде. бо це їх політика. полонених таке враження, кожен день розстрілюють. тому не треба порівнювати. Рашу можна порівняти хіба з нацистською Німеччиною...
...
а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...
Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".

значні - це коли їм взагалі стане не до нас. а на поточний рівень бойових дій ресурсів все одно не вистачає. хоче Путін цього чи не хоче. та й на фактор Трампа ще є надія, хоча після його поточної маячні - вже не певен...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:39

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?

Извиняюсь , такой "красоты" ранее никогда не видел ,
шо дальше?

далі мають приїхати санітари... :lol:
Shaman
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