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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11774117751177611777>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:42

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?


Сьогодні ти неперевершений !
Пля ..... я відмовляюсь нюхати того чого у тебе нема ...

А хто ти шо вирішоло що ти можеш нюхати те що у теба нема ?
Докажи що ти був у ЗСУ ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:46

  Shaman написав:далі мають приїхати санітари... :lol:

такое не только лишь всем
походу, вікрутиться , национальность знаете?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:09

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?


Сьогодні ти неперевершений !
Пля ..... я відмовляюсь нюхати того чого у тебе нема ...

вірази місль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:10

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Подождём, да.
Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом


Нужно быть точно уверенным. Прикол слыхал намедни.Семья вгупала деньги в переезд в США.Ну там спонсоров покупать нужно, билеты не самые дешевые.Сходу нужно прилично что бы приземлится..ну и отец семейства 8 за эксурсию отдал.
А не зашло им.Вот вообще.так обратная экскурсия типа вдвое.
Городская байка,наверное.
Смысл в том, что нужно быть уверенным что позади ничего не осталось.Только впереди.

остаться не застреленным в спину. не сдохнуть в походе.
вот это задача.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:10

  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.

По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.

«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html
Ще від вересня 2024.

і це ще капля у морі у порівнянні з "ковідною емісією"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:10

  Бетон написав:остаться не застреленным в спину. не сдохнуть в походе.
вот это задача.
берите стм в боевую подругу, она вас прикроет.
  холява написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?


Сьогодні ти неперевершений !
Пля ..... я відмовляюсь нюхати того чого у тебе нема ...

так нельзя, нюхайте шо есть. перебираете тут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:11

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
"Сестра" (с) ссылку будь ласка, можеш?

Ну ладно

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu

:mrgreen: источник

да? а какие источники лучше? марафон? или очередной эксперд?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:13

форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:17

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
п.с. в последнее время цитирование на форуме- хрен поймёшь как КОРРЕКТНО и "кто на ком стоял" (с)?

тоесть, нарушен алгоритм цитирования ? или банят?


Сьогодні ти неперевершений !
Пля ..... я відмовляюсь нюхати того чого у тебе нема ...

Как бонус , можеш дуже бистро пиздувати нахуй
Почитаемое узкое хуйло в некоторыемых широких кругах
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:22

  Wirująświatła написав:форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.

А от Фриза ((( , а от Баксика даже а не от всех гуру форума с из медальками...
Vadim_
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