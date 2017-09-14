Бетон написав:Подождём, да. Правда я уже настраиваюсь на турпоход лесами летом
Нужно быть точно уверенным. Прикол слыхал намедни.Семья вгупала деньги в переезд в США.Ну там спонсоров покупать нужно, билеты не самые дешевые.Сходу нужно прилично что бы приземлится..ну и отец семейства 8 за эксурсию отдал. А не зашло им.Вот вообще.так обратная экскурсия типа вдвое. Городская байка,наверное. Смысл в том, что нужно быть уверенным что позади ничего не осталось.Только впереди.
остаться не застреленным в спину. не сдохнуть в походе. вот это задача.
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский. https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html Ще від вересня 2024.
і це ще капля у морі у порівнянні з "ковідною емісією"