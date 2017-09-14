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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11774117751177611777

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  GALeon написав:хтось тут писав про затишшя...

https://t.me/censor_net/63232?single


арестович?
Лис
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:26

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.

А от Фриза ((( , а от Баксика даже а не от всех гуру форума с из медальками...

на этой ветке ГУРУ НЕТ. все макаки равны. и пусть хоть одна блять возразит...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:27

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими 8)

Взагалі не аргумент. "м'яса" у них не безкінечно , але дофіга. Набагато більше ніж у нас.

але витрачають вони його набагато швидше, ніж його більше...

Щоб говорити про набагато треба хоча б знати порядок цифр. А все засекречено. Єдина достовірна інформація це карта і території, а ще час. Можно подивитись як з часом швидкість втрати території збільшується. А в кого швидше закінчиться мясо, відповіді нема. Поки з того що нас на лінії зіткнення менше чим їх виглядає що мяса згідного боротись за державу в нас менше.
Або що мотивація з російської сторони краща. І пряник, вних більше платять, і заград загони та розстріли дезертирів і конкретний строк служби в них є а в нас нема.
Я за.
І за те щоб платили мінімум в 2 рази більше і за розстріли дезертирів і ухилянтів і за чіткий строк служби скажімо півтори року. Пів року підготовеи і рік війни а потом заміна і не трогати мінімум рік.
У вас є інші методи? Розказуйте.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:32

  Banderlog написав:У вас є інші методи? Розказуйте.
штабных крыс в окоп. может что то умное предложат.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:36

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.

А от Фриза ((( , а от Баксика даже а не от всех гуру форума с из медальками...

на этой ветке ГУРУ НЕТ. все макаки равны. и пусть хоть одна блять возразит...

Я НЕ ВИДЕЛ Ні ОДНОЙ типичной
типичьноного человека і шо далі?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 08 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:36

  Wirująświatła написав:форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.

зато я наглядно увидел действие наркотиков на процесс старения на примере лидера квн. друзья, наркотики - зло. сами посмотрите
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:41

Wirująświatła согласен коллега-гуру можно назвать на финансовом форуме если частенько в прогнозы чел попадает а тут какие к чёрту гуру-что тут только не услышешь от с виду нормальных людей :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:41

  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła согласен коллега-гуру можно назвать на финансовом форуме если частенько в прогнозы чел попадает а тут какие к чёрту гуру-что тут только не услышешь от с виду нормальных людей :lol:

если сам трамп не знает шо делать, хуле ждать от нас мелких мартышек.
  Vadim_ написав:Я НЕ ВИДЕЛ Ні ОДНОЙ типичной
типичьноного человека і шо далі?
вам вроде спать давно пора?
Wirująświatła
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  #<1 ... 11774117751177611777
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