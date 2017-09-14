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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:24
prodigy написав:
арестович?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:26
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.
А от Фриза ((( , а от Баксика даже а не от всех гуру форума с из медальками...
на этой ветке ГУРУ НЕТ. все макаки равны. и пусть хоть одна блять возразит...
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:27
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
кінець, коли ресурси Раші перестануть дозволяти їй воювати так, як зараз, міняючи території на "м'ясо", набагато ближче, ніж кажуть ті, хто вважає ресурси раші нескінченими
Взагалі не аргумент. "м'яса" у них не безкінечно , але дофіга. Набагато більше ніж у нас.
але витрачають вони його набагато швидше, ніж його більше...
Щоб говорити про набагато треба хоча б знати порядок цифр. А все засекречено. Єдина достовірна інформація це карта і території, а ще час. Можно подивитись як з часом швидкість втрати території збільшується. А в кого швидше закінчиться мясо, відповіді нема. Поки з того що нас на лінії зіткнення менше чим їх виглядає що мяса згідного боротись за державу в нас менше.
Або що мотивація з російської сторони краща. І пряник, вних більше платять, і заград загони та розстріли дезертирів і конкретний строк служби в них є а в нас нема.
Я за.
І за те щоб платили мінімум в 2 рази більше і за розстріли дезертирів і ухилянтів і за чіткий строк служби скажімо півтори року. Пів року підготовеи і рік війни а потом заміна і не трогати мінімум рік.
У вас є інші методи? Розказуйте.
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Banderlog
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:32
Banderlog написав:
У вас є інші методи? Розказуйте.
штабных крыс в окоп. может что то умное предложат.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:36
Wirująświatła написав: Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.
А от Фриза ((( , а от Баксика даже а не от всех гуру форума с из медальками...
на этой ветке ГУРУ НЕТ. все макаки равны. и пусть хоть одна блять возразит...
Я НЕ ВИДЕЛ Ні ОДНОЙ типичной
типичьноного человека і шо далі?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 08 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim_
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:36
Wirująświatła написав:
форум сегодня возбужденный, а кроме как от продиджи информации ноль.
зато я наглядно увидел действие наркотиков на процесс старения на примере лидера квн. друзья, наркотики - зло. сами посмотрите
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:41
Wirująświatła
согласен коллега-гуру можно назвать на финансовом форуме если частенько в прогнозы чел попадает а тут какие к чёрту гуру-что тут только не услышешь от с виду нормальных людей
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 08 січ, 2025 23:41
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
согласен коллега-гуру можно назвать на финансовом форуме если частенько в прогнозы чел попадает а тут какие к чёрту гуру-что тут только не услышешь от с виду нормальных людей
если сам трамп не знает шо делать, хуле ждать от нас мелких мартышек.
Vadim_ написав:
Я НЕ ВИДЕЛ Ні ОДНОЙ типичной
типичьноного человека і шо далі?
вам вроде спать давно пора?
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Wirująświatła
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