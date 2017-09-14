Додано: Сер 08 січ, 2025 22:34

ЛАД написав: Shaman написав: ...

Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як? ...Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як? Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора. Это, скорее, доказывает, что в РФ всё же не совсем диктатура. В классической диктатуре "голова одного регіону" и вякнуть бы не посмел без команды "фас" от диктатора.

тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба... Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?

Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее. Станеться. Колись ми всі помремо. Але коли?Тут уже вспоминали, сколько лет диктатура в Сев. Корее. РФ, конечно, не КНДР, вряд ли столько протянет, но тем не менее.

а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажетеа в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав О бойцах Красной Армии ничего не скажу.

Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи. О бойцах Красной Армии ничего не скажу.Но люди, прошедшие такую войну, иначе смотрят на человеческую жизнь. Вермахт не звинувачували. Там были отдельные войска СС. Но были и сожжённые деревни (вместе с жителями). И не особенно интересовался поведением армии, но тоже не думаю, что там было всё так хорошо, как сейчас излагают некоторые. Даже значительно позже (во Вьетнаме, Ираке и в др. местах) вполне демократичные американцы, не "испорченные" нацистской идеологией, совершали вполне себе военные преступления. Ничем не хуже Бучи.

а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...

Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років". Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".

це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минуломуви забуваєте головне - Раша воює. це в рази каталізуєте всі процеси, й розпаду - найбільше. Хусейн - не напав би на Кувейт, може ще років 20-30 розчиняв опонентів в кислоті. й в КНДР, якщо почнуть воювати, невідомо чим закінчиться......а оце "у вас негров линчують". бо так, напевне в будь-якій армії є люди, яким просто подобається вбивати. але ж питання в масштабах цього явища. ви звідки знаєте про злочини у В'єтнамі - з судових процесів чи розслідувань ЗМІ? а в Раші хоч ОДИН випадок був розслідування? жодного. й не буде. бо це їх політика. полонених таке враження, кожен день розстрілюють. тому не треба порівнювати. Рашу можна порівняти хіба з нацистською Німеччиною......значні - це коли їм взагалі стане не до нас. а на поточний рівень бойових дій ресурсів все одно не вистачає. хоче Путін цього чи не хоче. та й на фактор Трампа ще є надія, хоча після його поточної маячні - вже не певен...