Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського
Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Читал один типа соц. опрос, баба Юля на 3 месте. Но есть одно но. Отвечать что не за Зе сейчас народ боится, особенно старшее поколение. Залужного (считай барыга Петро) сейчас начнут обливать грязью из всех марафонов и рейтинг притопят. Учитывая, что молодежь из сортовой Украины свалила, валит и будет ещё больше валить - есть ли у пенсионерки Юли шансы?
pesikot написав:............. А якщо хочешь в історію, то вивчай історію відносин з Росією Там все написано. Зараз нічого нового, ніж вже було, не відбувається
Росія хоче знищити Україну
Потрібно тільки зробити правильні висновки
Не подскажете, в каком году была Переяславская Рада? Если не ошибаюсь, в 1654? После этого Украина (бОльшая часть) 263 года была в составе Российской империи, потом по утверждениям некоторых товарищей ещё 70 лет в составе "советской империи". Итого 333 года.
вивчай історію відносин з Росією Там все написано. Зараз нічого нового, ніж вже було, не відбувається
Т.е. все эти 3 с лишним столетия Россия всячески пыталась уничтожить Украину. И почему-то не удалось. Может не надо "вспоминать историю", а будем говорить о сегодняшней ситуации?
Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського... Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.
Та понятно что на закон плевать, не первый год же ))) статут читали? Он же есть, я понимаю что любопытство больше свойственно женской натуре. Но всё же. Может норм статут и можно уже за своё счастье в проруби не переживать 100%, но нет. Лёгких путей мы никогда не ищем )))
ї не читав. І не збираюсь. Понятно, що не шукаю. Легкий шлях то шлях для бидла. Я іду правильним. І не пишу що хтось заборонить мені окунатись ) Я пишу що ви не будете. Ні постити, ні окунатись, ні воювати, ні скидатись на лексус митрополиту. Мені важко говорити про закони з вами як юристом. Давайте глянем на це з іншої сторони. Коли реєструють шлюб чоловіки теж не читають те що підписують. В них якісь в кожного свої думки про зобовязання сторін. Почитати шо ви юристи там понаписували то ми чоловіки взагалі ніяких додаткових прав не отримуєм, тільки зобовязання. Який тут легкий шлях? Послати вас всіх в х-й, разом з вашими законами. Не женитись, не плодить дітей,не ходити до церкви, не йти воювати. Як так що за сзч дають більший строк чим за ухилянство? Не прийшов в тцк по повістці положено штраф, відвовав рік і втік з позицій положено 7 років тюрми.)
pesikot написав:............. А якщо хочешь в історію, то вивчай історію відносин з Росією Там все написано. Зараз нічого нового, ніж вже було, не відбувається
Росія хоче знищити Україну
Потрібно тільки зробити правильні висновки
Не подскажете, в каком году была Переяславская Рада? Если не ошибаюсь, в 1654? После этого Украина (бОльшая часть) 263 года была в составе Российской империи, потом по утверждениям некоторых товарищей ещё 70 лет в составе "советской империи". Итого 333 года.
вивчай історію відносин з Росією Там все написано. Зараз нічого нового, ніж вже було, не відбувається
Т.е. все эти 3 с лишним столетия Россия всячески пыталась уничтожить Украину. И почему-то не удалось. Может не надо "вспоминать историю", а будем говорить о сегодняшней ситуации?
наразі на ТОТ мало би бути 0 людей що були до того ТОТа