Banderlog написав: Як так що за сзч дають більший строк чим за ухилянство? Не прийшов в тцк по повістці положено штраф, відвовав рік і втік з позицій положено 7 років тюрми.)
Так все оптимізовано для максимальних доходів від корупції при все-ще прийнятній обороноздатності... Я теж за те щоб за ухилянство були реальні строки, принаймі десь як за замах на вбивство, але цього ніколи не буде, тому що найбільш небезпечні ухилянти чинитимуть опір "законним діям" бусифікаторів вже не кулаками та перцевими балончиками. І відповідно після кількох показових випадків - кількість порушень закону та перевищень повноважень зі сторони представників ТЦК різко зменшиться. Так само і СЗЧ з дезертирством - якщо його криміналізувати до рівня вбивства, то кількість СЗЧ суттєво зменшиться через зникнення багатьох із його причин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Армения - фашистское государство, сформированное лидерами с фашистской идеологией за последние 30 лет. Она представляет собой региональную угрозу.
Опасность фашизма все еще существует. Фашизм должен быть искоренен - либо руководством Армении, либо нами. Другого выбора нет".
Алиев заявил, что территория Армении — это исторические земли азербайджанцев и 300 тысяч западных азербайджанцев должны вернуться туда. По его словам, карты Российской империи XIX–XX веков подтверждают азербайджанское происхождение топонимов
Banderlog написав:Або що мотивація з російської сторони краща. І пряник, вних більше платять, і заград загони та розстріли дезертирів і конкретний строк служби в них є а в нас нема.
Термінів у росіян немає. "4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом." https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426999/
Shaman написав:.......... це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минулому
Это когда?
ви забуваєте головне - Раша воює. це в рази каталізуєте всі процеси, й розпаду - найбільше. Хусейн - не напав би на Кувейт, може ще років 20-30 розчиняв опонентів в кислоті. й в КНДР, якщо почнуть воювати, невідомо чим закінчиться...
Это плохое знание истории или сознательная манипуляция? Захват Ираком Кувейта - 2-4 августа 1990 года. Операция «Буря в пустыне» - 17 января — 24 февраля 1991 года и операция «Сабля пустыни» - 24 февраля — 28 февраля 1991 года освобождение Кувейта.
20 марта 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия против Ирака («Операция „Свобода Ирака“», изначально «Шок и трепет»). 14 апреля войска США захватили последний оплот централизованного сопротивления иракской армии — город Тикрит. Окончательно правительство Саддама Хусейна пало 17 апреля 2003 года. Саддама Хусейна арестовали 13 декабря 2003 года. Если вы способны видеть связь между захватом Кувейта в 1990-1991 и свержением Хусейна в 2003, то я перед вами преклоняюсь.
а оце "у вас негров линчують". бо так, напевне в будь-якій армії є люди, яким просто подобається вбивати. але ж питання в масштабах цього явища. ви звідки знаєте про злочини у В'єтнамі - з судових процесів чи розслідувань ЗМІ? а в Раші хоч ОДИН випадок був розслідування? жодного. й не буде. бо це їх політика. полонених таке враження, кожен день розстрілюють. тому не треба порівнювати. Рашу можна порівняти хіба з нацистською Німеччиною...
Все эти злочини сначала становились известны из расследований СМИ и если бы не эти расследования, многие преступления остались бы неизвестны. Но согласен, что в США и в других демократических странах эти расследования приводили к судебным процессам в отличие от РФ, где сегодня невозможны даже расследования СМИ, не говоря уж о судебных процессах. ПризнаЮ, разница существенная.
а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...
Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".
значні - це коли їм взагалі стане не до нас. а на поточний рівень бойових дій ресурсів все одно не вистачає. хоче Путін цього чи не хоче. та й на фактор Трампа ще є надія, хоча після його поточної маячні - вже не певен...
О Трампе пока не буду. Рано. А "ресурсів все одно не вистачає" - пока вистачає. Поэтому ваш прогноз "затихання гарячої фази війни - півроку" выглядит неубедительно.
А вообще, пора снять розовые очки и признать, что в современном мире господствует право силы. Как и столетия и тысячелетия ранее. Печально, но факт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 січ, 2025 02:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский. https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html Ще від вересня 2024.
Хорошо говорит. Плохо, что уже 3 года слышим, в основном, красивые слова.
Shaman написав:.......... це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минулому
Это когда?
ви забуваєте головне - Раша воює. це в рази каталізуєте всі процеси, й розпаду - найбільше. Хусейн - не напав би на Кувейт, може ще років 20-30 розчиняв опонентів в кислоті. й в КНДР, якщо почнуть воювати, невідомо чим закінчиться...
Это плохое знание истории или сознательная манипуляция? Захват Ираком Кувейта - 2-4 августа 1990 года. Операция «Буря в пустыне» - 17 января — 24 февраля 1991 года и операция «Сабля пустыни» - 24 февраля — 28 февраля 1991 года освобождение Кувейта.
И как-то Кувейт не был при этом членом НАТО, и не надо было ему для получения прямой военной помощи никуда вступать, выполнять ПДЧ, получать статус "главного партнера", "почти вступившего" и прочую "глубокую озабоченность".