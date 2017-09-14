Додано: Чет 09 січ, 2025 02:15

Shaman написав: ..........

це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минулому ..........це якраз ознака, що бачать слабкість пахана - бо це раніше, коли не сміли - вже в минулому

ви забуваєте головне - Раша воює. це в рази каталізуєте всі процеси, й розпаду - найбільше. Хусейн - не напав би на Кувейт, може ще років 20-30 розчиняв опонентів в кислоті. й в КНДР, якщо почнуть воювати, невідомо чим закінчиться...

а оце "у вас негров линчують". бо так, напевне в будь-якій армії є люди, яким просто подобається вбивати. але ж питання в масштабах цього явища. ви звідки знаєте про злочини у В'єтнамі - з судових процесів чи розслідувань ЗМІ? а в Раші хоч ОДИН випадок був розслідування? жодного. й не буде. бо це їх політика. полонених таке враження, кожен день розстрілюють. тому не треба порівнювати. Рашу можна порівняти хіба з нацистською Німеччиною...

а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...

Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років". Ну дай-то бог. Правда, не понимаю, за счёт чего вы даёте такой прогноз, считая, что Путин переговоров не хочет, а "значні проблеми в Раші 5-10 років".

значні - це коли їм взагалі стане не до нас. а на поточний рівень бойових дій ресурсів все одно не вистачає. хоче Путін цього чи не хоче. та й на фактор Трампа ще є надія, хоча після його поточної маячні - вже не певен... значні - це коли їм взагалі стане не до нас. а на поточний рівень бойових дій ресурсів все одно не вистачає. хоче Путін цього чи не хоче. та й на фактор Трампа ще є надія, хоча після його поточної маячні - вже не певен...

Это когда?Это плохое знание истории или сознательная манипуляция?Захват Ираком Кувейта - 2-4 августа 1990 года.Операция «Буря в пустыне» - 17 января — 24 февраля 1991 года иоперация «Сабля пустыни» - 24 февраля —освобождение Кувейта.войска США и Великобритании начали военные действия против Ирака («Операция „Сво­бо­да Ира­ка“», изначально «Шок и трепет»). 14 апреля войска США захватили последний оплот централизованного сопротивления иракской армии — город Тикрит. Окончательно правительство Саддама Хусейна пало 17 апреля 2003 года. Саддама Хусейна арестовали 13 декабря 2003 года.Если вы способны видеть связь между захватом Кувейта в 1990-1991 и свержением Хусейна в 2003, то я перед вами преклоняюсь.Все эти злочини сначала становились известны из расследований СМИ и если бы не эти расследования, многие преступления остались бы неизвестны.Но согласен, что в США и в других демократических странах эти расследования приводили к судебным процессам в отличие от РФ, где сегодня невозможны даже расследования СМИ, не говоря уж о судебных процессах.ПризнаЮ, разница существенная.О Трампе пока не буду. Рано.А "ресурсів все одно не вистачає" - пока вистачає. Поэтому ваш прогноз "затихання гарячої фази війни - півроку" выглядит неубедительно.А вообще, пора снять розовые очки и признать, что в современном мире господствует право силы. Как и столетия и тысячелетия ранее.Печально, но факт.