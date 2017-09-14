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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 09:25
Бетон написав:
⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського
Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення.
Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 09:32
ЛАД написав:
что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
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