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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11775117761177711778

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:25

  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення.
Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:32

  ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11775117761177711778
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