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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1177611777117781177911780>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:25

  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення.
Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:32

  ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:42

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.


*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом
В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.*
https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:44

  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:45

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.


*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом
В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.*
https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html

МАНИПУЛЯЦИЯ заголовок не соответствует содержанию. внутри там пишется такое
З давніх часів і до нашого часу медицина пройшла шлях від знахарства і примітивного ремісництва до науки з твердими знаннями, заснованими на базі, так званої, доказової медицини, але незважаючи на це залишається частина її, яку інакше як мистецтвом і Божим проведінням не назвеш.
поспорьте с этим.

разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:47

Wirująświatła з усіх наук багато проблем з теологією (бо "вчені" постійно намагаються обрати предметом вивчення не церкву, а Бога) і дуже суттєві обмеження в психології (негуманно проводити експерименти над людьми)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:52

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła з усіх наук багато проблем з теологією (бо "вчені" постійно намагаються обрати предметом вивчення не церкву, а Бога) і дуже суттєві обмеження в психології (негуманно проводити експерименти над людьми)


эксперименты на людях - легко. С их согласия. На эксперименты над детьми (даже простенькие без травматизма) нужно разрешение их родителей. Многие его дадут? то же и касается лонгэтюдных исследований, которые длятся 10 лет и более. Это методологические сложности которые не отменяют ни проблему ни поиск её решения (не путать с профанацией).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:58

  Wirująświatła написав:[quote="5808706:detroytred"что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?[/quoteвы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.quote]

*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом
В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.*
https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html[/quote
МАНИПУЛЯЦИЯ заголовок не соответствует содержанию. внутри там пишется такое
[quoteЗ давніх часів і до нашого часу медицина пройшла шлях від знахарства і примітивного ремісництва до науки з твердими знаннями, заснованими на базі, так званої, доказової медицини, але незважаючи на це залишається частина її, яку інакше як мистецтвом і Божим проведінням не назвеш.[/quot поспорьте с этим.

разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.

Предметом було інше.
Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядається й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.

Спорити я не збирався, тому і навів лише один факт в якості прикладу.
Один з великої кількості.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 10:01

  ЛАД написав: у Украины нет нефти.

WAT?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 10:02

Чоловік російської топ-пропагандистки Маргарити Симоньян – Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Про це повідомила сама керівниця RT.

"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі", – написала вона в телеграм-каналі.

За словами пропагандистки, в її чоловіка, який теж працює на роспропаганду, "давним-давно дуже хворе серце".
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