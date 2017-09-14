Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського
Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення. Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.
ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.* https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?
ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.* https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html
МАНИПУЛЯЦИЯ заголовок не соответствует содержанию. внутри там пишется такое
З давніх часів і до нашого часу медицина пройшла шлях від знахарства і примітивного ремісництва до науки з твердими знаннями, заснованими на базі, так званої, доказової медицини, але незважаючи на це залишається частина її, яку інакше як мистецтвом і Божим проведінням не назвеш.
поспорьте с этим.
разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła з усіх наук багато проблем з теологією (бо "вчені" постійно намагаються обрати предметом вивчення не церкву, а Бога) і дуже суттєві обмеження в психології (негуманно проводити експерименти над людьми)
Дюрі-бачі написав:Wirująświatła з усіх наук багато проблем з теологією (бо "вчені" постійно намагаються обрати предметом вивчення не церкву, а Бога) і дуже суттєві обмеження в психології (негуманно проводити експерименти над людьми)
эксперименты на людях - легко. С их согласия. На эксперименты над детьми (даже простенькие без травматизма) нужно разрешение их родителей. Многие его дадут? то же и касается лонгэтюдных исследований, которые длятся 10 лет и более. Это методологические сложности которые не отменяют ни проблему ни поиск её решения (не путать с профанацией).
Wirująświatła написав:[quote="5808706:detroytred"что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?[/quoteвы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.quote]
*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвом В кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.* https://life.nv.ua/ukr/lifestyle/medits ... 16909.html[/quote МАНИПУЛЯЦИЯ заголовок не соответствует содержанию. внутри там пишется такое [quoteЗ давніх часів і до нашого часу медицина пройшла шлях від знахарства і примітивного ремісництва до науки з твердими знаннями, заснованими на базі, так званої, доказової медицини, але незважаючи на це залишається частина її, яку інакше як мистецтвом і Божим проведінням не назвеш.[/quot поспорьте с этим.
разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Предметом було інше. Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядається й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.
Спорити я не збирався, тому і навів лише один факт в якості прикладу. Один з великої кількості.