Wirująświatła написав:

[quote="5808706:detroytred"что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?[/quoteвы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.quote]*На одному недавньому великому неврологічному симпозіумі вирішувалося питання - медицина є більшою мірою наукою чи мистецтвомВ кінцевому підсумку дискусія закінчилася внічию і суперечка достатньо фахових експертів-медиків не привела до єдиного знаменника.*[/quoteМАНИПУЛЯЦИЯ заголовок не соответствует содержанию. внутри там пишется такое[quoteЗ давніх часів і до нашого часу медицина пройшла шлях від знахарства і примітивного ремісництва до науки з твердими знаннями, заснованими на базі, так званої, доказової медицини, але незважаючи на це залишається частина її, яку інакше як мистецтвом і Божим проведінням не назвеш.[/quot поспорьте с этим.разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.