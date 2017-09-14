Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського
Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше
Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення. Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.
Так это же его личное мнение -- просто не обращайте внимание...
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский. https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html Ще від вересня 2024.
Хорошо говорит. Плохо, что уже 3 года слышим, в основном, красивые слова.
Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?
вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться. "считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.
«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский. https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html Ще від вересня 2024.
Хорошо говорит. Плохо, что уже 3 года слышим, в основном, красивые слова.
Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"
Ну дык: как можно знать готов ли человек к марафону -- ни разу его не пробежав
detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?
вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться. "считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...
в этом случае не нужно было явно заявлять "США", чтобы сместить акцент на необходимость увеличения поддержки. Органичнее звучала бы фраза "в случае сокращения поддержки Украины некоторыми странами, другим странам, особенно входящим в ЕС, необходимо быть готовым к её увеличению". Тогда никаких вопросов какие у него претензии к США. Когда заявляется что либо явно, далее весь негатив относится именно к этому адресату, соответственно смысл фразы меняется.
Шольц выступил с ответом на заявления Трампа о намерении получить контроль над Гренландией
«Нарушение границ противоречит основным принципам международного права», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что считает необходимым заполучить для США контроль над территорией Гренландии, которая является территорией Дании.
Шольц провёл переговоры с несколькими европейскими главами государств и правительств. «В моих разговорах с нашими европейскими партнёрами было выражено непонимание в отношении некоторых недавних заявлений из США», — добавил он.
По информации BILD, после провокационных высказываний Трампа о Гренландии Шольц провёл телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном он обсудил ситуацию по SMS.
Прежде чем выступить с публичным заявлением против Трампа, Шольц согласовал свои действия с европейскими партнёрами, особенно с Метте Фредериксен, которая настаивала на срочной публичной реакции со стороны Европы.
По данным BILD, заявления Трампа вызвали в Европе серьёзное беспокойство. Шольц решил публично выступить с опровержением, поскольку опасается, что такие военные угрозы могут остаться без ответа. В Европе помощь Украине основывается на принципе неприкосновенности границ, который, по словам Шольца, применим к любой стране — «независимо от того, находится ли она к востоку или западу от нас». В качестве примера он привёл вторжение Путина в Украину.
Wirująświatła написав:как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши?
вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться. "считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...
в этом случае не нужно было явно заявлять "США", чтобы сместить акцент на необходимость увеличения поддержки. Органичнее звучала бы фраза "в случае сокращения поддержки Украины некоторыми странами, другим странам, особенно входящим в ЕС, необходимо быть готовым к её увеличению". Тогда никаких вопросов какие у него претензии к США. Когда заявляется что либо явно, далее весь негатив относится именно к этому адресату, соответственно смысл фразы меняется.
Чозабред? -- вы трейнингов по политкоректности и новоязу пересмотрели? -- во-первых: "других стран доноров" кроме США просто нет -- во-вторых: других стран "особенно не входящих в ЕС" (и обращающих внимание на эту заварушку) -- тоже нет
в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 617 млн долларов) и передаст украинцам рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет. https://www.bbc.com/russian/articles/cw8qggdg08jo
_hunter написав:в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
если бы это сказал человек с улицы, то ноу проблем. А глава МИД должен уточнять это его личная позиция или позиция официальной Польши. По умолчанию 2е.
d44 написав:Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"
ІМХО, наразі Європа вже могла б забезпечити достатній рівень підтримки, якби було бажання і США не вставляли палки в колеса(типу обмеження реекспорту). Інше питання - наскільки Європа розуміє глибину кризи. США - світовий гегемон, але в них доволі сильна соціально політична криза, що й призвело до вибору Трампа. Останні 20 років відбувається падіння рівня життя і посилення розриву між багатими і бідними. Не варто порівнювати це з нами - сучасні американці живуть гірше за їхніх батьків. І їм це муляє. А проблеми з освітою та логічноим мисленням приводять до вибору Трампів/Зеленських. Популіст при владі світового гегемона - це небезпека для світу. Трам не зможе вирішити економічних проблем. Тому "малєнькая пабєдоносная вайна" - перевірений рецепт. Росія - небезпечний ворог. Крім того, хуйло подобається Трампу як особистість і спосіб мислення. Тому хлопчики для биття - це Данія і Панама. На щастя, Трамп надто старий а діп стейт в США трохи сильніший за нах, тому це биття буде виключно на словах. Але по факту маємо новий світовий порядок: право сильного. Нова гонка озброєнь. Ми лишаємось між зонами впливу РФ та ЄС. Чи зможе ЄС зібратися з силами і відстояти нас, чи принаймні допомогти нам відстояти себе - це питання.
Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 617 млн долларов) и передаст украинцам рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет. https://www.bbc.com/russian/articles/cw8qggdg08jo
ошибку сами найдёте?
_hunter написав:в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
если бы это сказал человек с улицы, то ноу проблем. А глава МИД должен уточнять это его личная позиция или позиция официальной Польши. По умолчанию 2е.
Нет там никакой ошибки: вы всю эту "помощь" просуммируйте и поделите на размер помощи Штатов. Потом до десятых округлите. И если больше 0 выйдет: таки да -- я обшибся
Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.