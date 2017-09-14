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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11778117791178011781>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:11

  Schmit написав:
  Бетон написав:⚡️⚡️На наступних виборах президента України Зеленський має шанси на перемогу, тож рішення про другий строк прийнято, — Телеграф, посилаючись на оточення Зеленського

Мало. Мало вам горя. Ну что ж, видимо запрограмирована нация на самоуничтожение. Тут остаётся только оставить безумцев и уехать подальше

Якщо дєятєль, через злочинні/непрофесійні дії/бездіяльність якого війна переросла у крупномасштабну та на виснаження і повне знищення країни, через кого на початку вторгнення "за три дня" країна без бою здала величезні території, навіть за Дніпром і які вже не повернути навіть воюючи до останнього діда українця з лопатою, ще має якісь шанси на перемогу на другий термін, то так, це самознищення.
Хоча це можна було зрозуміти ще у 2019.

Так это же его личное мнение :lol: -- просто не обращайте внимание...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:12

  ЛАД написав:
  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.

По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.

«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html
Ще від вересня 2024.

Хорошо говорит.
Плохо, что уже 3 года слышим, в основном, красивые слова.
Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:13

  Wirująświatła написав:
⚡️В найближчі години світ стане свідком надзвичайних подій та їх розвитку — Іранські канали


И?

напомнило "и если кто то дернется то увидят то что никогда не видели"....

заканчивай столоваться по помойкам, оналитег доморощенный)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?

вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться.
"считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:16

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.

По его мнению, даже в такой ситуации не все будет потеряно, и это будет, в основном, вопрос денег, так как вряд ли США откажутся продавать необходимое вооружение.

«EUR 120 млрд, учитывая, что наша экономика составляет EUR15 трлн, — это менее 0,5% ВВП Европы в год. Мы потратили гораздо больше — в шесть, семь раз — на помощь нашему народу в решении энергетических расходов. Так что, если мы удвоим это (поддержку Украины), мы сможем себе это позволить. Если мы решим, что это действительно угроза для Европы, у нас есть деньги и потенциальные производственные мощности, чтобы предоставить Украине средства», — заявил Сикорский.
https://biz.nv.ua/economics/v-es-zayavi ... 51132.html
Ще від вересня 2024.

Хорошо говорит.
Плохо, что уже 3 года слышим, в основном, красивые слова.
Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"

Ну дык: как можно знать готов ли человек к марафону -- ни разу его не пробежав :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:19

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:«На мой взгляд, настоящий момент истины для Европы наступит, если США прекратят свою поддержку», — считает глава МИД Польши.
как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши? А детей от заикания Сикорский не лечит?

вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться.
"считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...

в этом случае не нужно было явно заявлять "США", чтобы сместить акцент на необходимость увеличения поддержки. Органичнее звучала бы фраза "в случае сокращения поддержки Украины некоторыми странами, другим странам, особенно входящим в ЕС, необходимо быть готовым к её увеличению". Тогда никаких вопросов какие у него претензии к США. Когда заявляется что либо явно, далее весь негатив относится именно к этому адресату, соответственно смысл фразы меняется.


Шольц выступил с ответом на заявления Трампа о намерении получить контроль над Гренландией

«Нарушение границ противоречит основным принципам международного права», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что считает необходимым заполучить для США контроль над территорией Гренландии, которая является территорией Дании.

Шольц провёл переговоры с несколькими европейскими главами государств и правительств. «В моих разговорах с нашими европейскими партнёрами было выражено непонимание в отношении некоторых недавних заявлений из США», — добавил он.

По информации BILD, после провокационных высказываний Трампа о Гренландии Шольц провёл телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном он обсудил ситуацию по SMS.

Прежде чем выступить с публичным заявлением против Трампа, Шольц согласовал свои действия с европейскими партнёрами, особенно с Метте Фредериксен, которая настаивала на срочной публичной реакции со стороны Европы.

По данным BILD, заявления Трампа вызвали в Европе серьёзное беспокойство. Шольц решил публично выступить с опровержением, поскольку опасается, что такие военные угрозы могут остаться без ответа. В Европе помощь Украине основывается на принципе неприкосновенности границ, который, по словам Шольца, применим к любой стране — «независимо от того, находится ли она к востоку или западу от нас». В качестве примера он привёл вторжение Путина в Украину.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:31

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:как мне нравится когда кто то пытается считать чужие деньги. Если бы Сикорский про Польшу это сказал, фраза вызвала бы большое уважение, какое он имеет отношение к помощи США находясь на должности глава МИД Польши?

вы, к.м.к, его не правильно поняли: Сикорский просто говорит, что Европе нужно таки начинать готовиться.
"считать чужие деньги" было бы если бы он сказал что-то типа "Штаты Польше могли бы +10 лярдов за базу платить"...

в этом случае не нужно было явно заявлять "США", чтобы сместить акцент на необходимость увеличения поддержки. Органичнее звучала бы фраза "в случае сокращения поддержки Украины некоторыми странами, другим странам, особенно входящим в ЕС, необходимо быть готовым к её увеличению". Тогда никаких вопросов какие у него претензии к США. Когда заявляется что либо явно, далее весь негатив относится именно к этому адресату, соответственно смысл фразы меняется.

Чозабред? :shock: -- вы трейнингов по политкоректности и новоязу пересмотрели?
-- во-первых: "других стран доноров" кроме США просто нет
-- во-вторых: других стран "особенно не входящих в ЕС" (и обращающих внимание на эту заварушку) -- тоже нет

в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:34

  _hunter написав:других стран "особенно не входящих в ЕС" (и обращающих внимание на эту заварушку) -- тоже нет
ошибку сами найдёте?
Украина получила финансовую помощь от Японии в рамках кредита от G7

https://24tv.ua/economy/ru/japonija-pre ... a_n2688412

Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams и 14 катеров в рамках военной помощи. Общий объем поддержки от Австралии превысил 1 млрд долларов, из которых 880 млн - военная помощь.
https://unn.ua/ru/news/avstraliya-predo ... ams-sibiga


Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
https://charter97.org/ru/news/2024/11/29/620669/


Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 617 млн долларов) и передаст украинцам рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет.
https://www.bbc.com/russian/articles/cw8qggdg08jo

  _hunter написав:в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
если бы это сказал человек с улицы, то ноу проблем. А глава МИД должен уточнять это его личная позиция или позиция официальной Польши. По умолчанию 2е.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"

ІМХО, наразі Європа вже могла б забезпечити достатній рівень підтримки, якби було бажання і США не вставляли палки в колеса(типу обмеження реекспорту).
Інше питання - наскільки Європа розуміє глибину кризи.
США - світовий гегемон, але в них доволі сильна соціально політична криза, що й призвело до вибору Трампа.
Останні 20 років відбувається падіння рівня життя і посилення розриву між багатими і бідними. Не варто порівнювати це з нами - сучасні американці живуть гірше за їхніх батьків. І їм це муляє. А проблеми з освітою та логічноим мисленням приводять до вибору Трампів/Зеленських.
Популіст при владі світового гегемона - це небезпека для світу. Трам не зможе вирішити економічних проблем. Тому "малєнькая пабєдоносная вайна" - перевірений рецепт.
Росія - небезпечний ворог. Крім того, хуйло подобається Трампу як особистість і спосіб мислення.
Тому хлопчики для биття - це Данія і Панама. На щастя, Трамп надто старий а діп стейт в США трохи сильніший за нах, тому це биття буде виключно на словах.
Але по факту маємо новий світовий порядок: право сильного. Нова гонка озброєнь.
Ми лишаємось між зонами впливу РФ та ЄС. Чи зможе ЄС зібратися з силами і відстояти нас, чи принаймні допомогти нам відстояти себе - це питання.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:42

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:других стран "особенно не входящих в ЕС" (и обращающих внимание на эту заварушку) -- тоже нет

Украина получила финансовую помощь от Японии в рамках кредита от G7

https://24tv.ua/economy/ru/japonija-pre ... a_n2688412

Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams и 14 катеров в рамках военной помощи. Общий объем поддержки от Австралии превысил 1 млрд долларов, из которых 880 млн - военная помощь.
https://unn.ua/ru/news/avstraliya-predo ... ams-sibiga


Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
https://charter97.org/ru/news/2024/11/29/620669/


Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 617 млн долларов) и передаст украинцам рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет.
https://www.bbc.com/russian/articles/cw8qggdg08jo

ошибку сами найдёте?
  _hunter написав:в результате абсолютно всем понятный посыл вы предлагаете запрятать под какими-то невнятными расшаркиваниями...
если бы это сказал человек с улицы, то ноу проблем. А глава МИД должен уточнять это его личная позиция или позиция официальной Польши. По умолчанию 2е.

Нет там никакой ошибки: вы всю эту "помощь" просуммируйте и поделите на размер помощи Штатов. Потом до десятых округлите. И если больше 0 выйдет: таки да -- я обшибся :lol:


Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.
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