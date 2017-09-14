Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.
Просто Польше еще "болит" от ВМВ, где сначала по ним немцы потоптались, потом советы. Они меньше всего хотят "повторить".
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.
Я же говорю: Сикорский прекрасно понимает, что одна Польша не вытянет.
Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
похоже Мир входит в новую эпоху средневековья - когда каждый будет брать силой то что ему хочется и ничего хорошего ни для Мира ни для Украины в свете этого не светит..
«Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на Гренландію. Але якщо вони мають, вони повинні відати це, тому що нам це потрібно для національної безпеки. Якщо вони цього не зроблять я введу високі мита для Данії», — заявив Трамп.
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Как сообщает CNN, советники и соратники Трампа передали датскому правительству сообщения о том, что он «серьезно» относится к своим намерениям захватить Гренландию. Дания обеспокоена ситуацией и сейчас ищет, как отреагировать, не создавая конфликта с ключевым союзником и высокопоставленным членом НАТО.
d44 написав:Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"
ІМХО, наразі Європа вже могла б забезпечити достатній рівень підтримки, якби було бажання і США не вставляли палки в колеса(типу обмеження реекспорту). Інше питання - наскільки Європа розуміє глибину кризи. США - світовий гегемон, але в них доволі сильна соціально політична криза, що й призвело до вибору Трампа. Останні 20 років відбувається падіння рівня життя і посилення розриву між багатими і бідними. Не варто порівнювати це з нами - сучасні американці живуть гірше за їхніх батьків. І їм це муляє. А проблеми з освітою та логічноим мисленням приводять до вибору Трампів/Зеленських. Популіст при владі світового гегемона - це небезпека для світу. Трам не зможе вирішити економічних проблем. Тому "малєнькая пабєдоносная вайна" - перевірений рецепт. Росія - небезпечний ворог. Крім того, хуйло подобається Трампу як особистість і спосіб мислення. Тому хлопчики для биття - це Данія і Панама. На щастя, Трамп надто старий а діп стейт в США трохи сильніший за нах, тому це биття буде виключно на словах. Але по факту маємо новий світовий порядок: право сильного. Нова гонка озброєнь. Ми лишаємось між зонами впливу РФ та ЄС. Чи зможе ЄС зібратися з силами і відстояти нас, чи принаймні допомогти нам відстояти себе - це питання.
Європі за отаких умов, які ви виклали, за щастя відстояти саму себе.
Ота політика-напрям, на яку стали Орбан, Фіцо і вже милять лижі ще деякі інші, це політика не пропутловська, як намагається показувати пропаганда марафону, а власнешкірницька, вижити самому ... (і пофіг від кого плюшки - від Дональда чи від пу), коли фігня починає творитися в стовпах Європи (Німеччині, Франції).