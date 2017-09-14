RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1177911780117811178211783 ... 11785>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:48

  _hunter написав:Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.
а почему не самой Польше? например передать 50% своего ВВП Украине? суть та же "кто то должен", но не мы. Именно поэтому такие заявления ничтожны и не имеют никакого отношения к войне.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27004
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:53

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.
а почему не самой Польше? например передать 50% своего ВВП Украине? суть та же "кто то должен", но не мы.

Потому, что Сикорский вот тот математический экзерсис, что я вам предлагал -- проделал.

Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/11/10/7483745/
_hunter
 
Повідомлень: 8973
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 11:54

hunter
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27004
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:01

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.
а почему не самой Польше? например передать 50% своего ВВП Украине? суть та же "кто то должен", но не мы.

Потому, что Сикорский вот тот математический экзерсис, что я вам предлагал -- проделал.

Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/11/10/7483745/

Якби ті гроші, що спрямували на допомогу біженцям - спрямували на озброєння та боєприпаси для України - то ситуація була б значно краща.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:03

  Wirująświatła написав:hunter
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.

Просто Польше еще "болит" от ВМВ, где сначала по ним немцы потоптались, потом советы. Они меньше всего хотят "повторить".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:04

  Wirująświatła написав:hunter
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.

Я же говорю: Сикорский прекрасно понимает, что одна Польша не вытянет.

Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
_hunter
 
Повідомлень: 8973
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:04

похоже Мир входит в новую эпоху средневековья - когда каждый будет брать силой то что ему хочется
и ничего хорошего ни для Мира ни для Украины в свете этого не светит..

«Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на Гренландію. Але якщо вони мають, вони повинні відати це, тому що нам це потрібно для національної безпеки. Якщо вони цього не зроблять я введу високі мита для Данії», — заявив Трамп.

.
Как сообщает CNN, советники и соратники Трампа передали датскому правительству сообщения о том, что он «серьезно» относится к своим намерениям захватить Гренландию. Дания обеспокоена ситуацией и сейчас ищет, как отреагировать, не создавая конфликта с ключевым союзником и высокопоставленным членом НАТО.
Xenon
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:04

  sashaqbl написав:
  d44 написав:Чергове підтвердження що у Європі всі в неадекваті, і гадки не мають про справжній стан речей та свої можливості. Більше нас чекають, що "Трамп порєшаєт"

ІМХО, наразі Європа вже могла б забезпечити достатній рівень підтримки, якби було бажання і США не вставляли палки в колеса(типу обмеження реекспорту).
Інше питання - наскільки Європа розуміє глибину кризи.
США - світовий гегемон, але в них доволі сильна соціально політична криза, що й призвело до вибору Трампа.
Останні 20 років відбувається падіння рівня життя і посилення розриву між багатими і бідними. Не варто порівнювати це з нами - сучасні американці живуть гірше за їхніх батьків. І їм це муляє. А проблеми з освітою та логічноим мисленням приводять до вибору Трампів/Зеленських.
Популіст при владі світового гегемона - це небезпека для світу. Трам не зможе вирішити економічних проблем. Тому "малєнькая пабєдоносная вайна" - перевірений рецепт.
Росія - небезпечний ворог. Крім того, хуйло подобається Трампу як особистість і спосіб мислення.
Тому хлопчики для биття - це Данія і Панама. На щастя, Трамп надто старий а діп стейт в США трохи сильніший за нах, тому це биття буде виключно на словах.
Але по факту маємо новий світовий порядок: право сильного. Нова гонка озброєнь.
Ми лишаємось між зонами впливу РФ та ЄС. Чи зможе ЄС зібратися з силами і відстояти нас, чи принаймні допомогти нам відстояти себе - це питання.

Європі за отаких умов, які ви виклали, за щастя відстояти саму себе.

Ота політика-напрям, на яку стали Орбан, Фіцо і вже милять лижі ще деякі інші, це політика не пропутловська, як намагається показувати пропаганда марафону, а власнешкірницька, вижити самому ... (і пофіг від кого плюшки - від Дональда чи від пу), коли фігня починає творитися в стовпах Європи (Німеччині, Франції).
detroytred
 
Повідомлень: 31645
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:06

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:а почему не самой Польше? например передать 50% своего ВВП Украине? суть та же "кто то должен", но не мы.

Потому, что Сикорский вот тот математический экзерсис, что я вам предлагал -- проделал.

Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/11/10/7483745/

Якби ті гроші, що спрямували на допомогу біженцям - спрямували на озброєння та боєприпаси для України - то ситуація була б значно краща.

У украинских беженцев? :wink:

А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег :mrgreen:
_hunter
 
Повідомлень: 8973
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:У украинских беженцев?
А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег

У України. У Європи. У світу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1177911780117811178211783 ... 11785>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, flyman, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80793
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 897856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6048)
09.01.2025 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.