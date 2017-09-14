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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117801178111782117831178411785>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:08

  _hunter написав:А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег
та таких примеров как грязи. Тошнит от заявлений всех западных политиков (кроме Шольца). Предоставив хотя бы половину от того что они наговорили, война бы уже закончилась.
  _hunter написав:Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
поэтому смысла в таких заявлениях меньше нуля. Ну сказал и что? все побежали выполнять...
  sashaqbl написав:Якби ті гроші, що спрямували на допомогу біженцям - спрямували на озброєння та боєприпаси для України - то ситуація була б значно краща.
вы уверены, что вся денежная помощь идет по назначению, а не в карманы чиновников? может тут еще одна (главная) причина почему нас кидают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:09

  sashaqbl написав:Останні 20 років відбувається падіння рівня життя


как по мне это результат того что вывезли производство в другие страны.
лишив тех кто плохо думает возможности зарабатывать руками.
да - те у кого капитал и мозги чувствуют себя хорошо когда китаец работал за миску риса но вот что делать остальной массе?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:11

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:hunter
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти на стрижку.

Я же говорю: Сикорский прекрасно понимает, что одна Польша не вытянет.

Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...

І вумний поляк не хоче потрапити на місце героя (України) боротьби зі світовим лихом, захисника демократичного світу.

Краще допомагати...
Союзники ж Польщі будуть все рівно лише в ролі допомагаючих.

Але факт -- Польща не дуже-то поки переймається (власні кошти не лл'є рікою в допомогу нам; і навіть оті страйки на кордоні були) -- тобто поки до реальної загрози програшу України дуже далеко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:14

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:У украинских беженцев?
А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег

У України. У Європи. У світу.

1 -- возможно, но кому какая разница?
2, 3 -- ой не все так однозначно... -- стареющая Европа получила 8 лямов "молодой крови" + частично решила проблему нехватки дешевой раб-силы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
поэтому смысла в таких заявлениях меньше нуля. Ну сказал и что? все побежали выполнять...

Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются? :roll:
-- это всего лишь один из рычагов давления: европейские избиратели через местные таблоиды заявления Сикорского увидят. Какая-то часть -- задумается...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вы уверены, что вся денежная помощь идет по назначению, а не в карманы чиновников? может тут еще одна (главная) причина почему нас кидают.

Я не про грошову допомогу, а про військову допомогу. В першу чергу нам потрібна зброя і боєприпаси...
Навіть інвестиції поляками у власне збройне виробництво для забезпечення України, як на мене - значно корисніші, ніж допомога ухилянтам...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:22

  tester7336 написав:
  sashaqbl написав:Останні 20 років відбувається падіння рівня життя


как по мне это результат того что вывезли производство в другие страны.
лишив тех кто плохо думает возможности зарабатывать руками.
да - те у кого капитал и мозги чувствуют себя хорошо когда китаец работал за миску риса но вот что делать остальной массе?

Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.

Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.

Адам, котрий Сміт))) про необхідність розширення ринків...
_____________________
Або завозь "дешевих" китайців до себе в свій ринок ... або вивозь капітал до них.
Але негрів вже завезли))
Цей інструмент (ресурс розвитку ринку) було вичерпано.
_______________________
МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.

За великим рахунком Китай і Штати в дві руки "притискають"))) конкурентів (надлишковий капітал конкурентів, в тому числі і друзів)).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:23

патриотическое воспитание с 51й секунды
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:27

  Howl написав:
  Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.

Факт: проблеми внутрішні, але голосить за зовнішнє --- Канаду, Панаму, Гренландію і т.д.

Бо рішення внутрішніх проблем полягає у "притисканні"))) зовнішніх.
detroytred
 
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