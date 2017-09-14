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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:11
_hunter написав: Wirująświatła написав:hunter
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
я не возражаю, вот и говорил бы только за Польшу
. Тем более есть что. Остальные послушали и сделали бы выводы. А то получается один Сикорский мудрец, а остальные бараны, которых надо призывать идти
на стрижку.
Я же говорю: Сикорский прекрасно понимает, что одна Польша не вытянет.
Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
І вумний поляк не хоче потрапити на місце героя (України) боротьби зі світовим лихом, захисника демократичного світу.
Краще допомагати...
Союзники ж Польщі будуть все рівно лише в ролі допомагаючих.
Але факт -- Польща не дуже-то поки переймається (власні кошти не лл'є рікою в допомогу нам; і навіть оті страйки на кордоні були) -- тобто поки до реальної загрози програшу України дуже далеко.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:12
Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:14
sashaqbl написав: _hunter написав:
У украинских беженцев?
А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег
У України. У Європи. У світу.
1 -- возможно, но кому какая разница?
2, 3 -- ой не все так однозначно... -- стареющая Европа получила 8 лямов "молодой крови" + частично решила проблему нехватки дешевой раб-силы.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
поэтому смысла в таких заявлениях меньше нуля. Ну сказал и что? все побежали выполнять...
Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются?
-- это всего лишь один из рычагов давления: европейские избиратели через местные таблоиды заявления Сикорского увидят. Какая-то часть -- задумается...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17
Wirująświatła написав:
вы уверены, что вся денежная помощь идет по назначению, а не в карманы чиновников? может тут еще одна (главная) причина почему нас кидают.
Я не про грошову допомогу, а про військову допомогу. В першу чергу нам потрібна зброя і боєприпаси...
Навіть інвестиції поляками у власне збройне виробництво для забезпечення України, як на мене - значно корисніші, ніж допомога ухилянтам...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:22
tester7336 написав: sashaqbl написав:
Останні 20 років відбувається падіння рівня життя
как по мне это результат того что вывезли производство в другие страны.
лишив тех кто плохо думает возможности зарабатывать руками.
да - те у кого капитал и мозги чувствуют себя хорошо когда китаец работал за миску риса но вот что делать остальной массе?
Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.
Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.
Адам, котрий Сміт))) про необхідність розширення ринків...
_____________________
Або завозь "дешевих" китайців до себе в свій ринок ... або вивозь капітал до них.
Але негрів вже завезли))
Цей інструмент (ресурс розвитку ринку) було вичерпано.
_______________________
МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.
За великим рахунком Китай і Штати в дві руки "притискають"))) конкурентів (надлишковий капітал конкурентів, в тому числі і друзів)).
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 09 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:23
патриотическое воспитание с 51й секунды
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:27
Howl написав: Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.
Факт: проблеми внутрішні, але голосить за зовнішнє --- Канаду, Панаму, Гренландію і т.д.
Бо рішення внутрішніх проблем полягає у "притисканні"))) зовнішніх.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку
Проходження базової військової підготовки для жінок було тільки добровільним.
stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
_hunter написав:
Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются?
спрошу иначе, почему сикорского сми цитируют, а вас нет? где тут равенство? Демократии зашли в тупик, что видно по безумным заявлениям трампа. Кстати одной из причин войны можно назвать идеологический тупик демократий. "Деньги превыше всего" ведут к тому же культу личности и безобразных идей
Бетон написав:
stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?
рот в рот сейчас не модно.
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