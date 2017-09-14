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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117801178111782117831178411785>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:14

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:У украинских беженцев?
А вот это, кстати, отличный пример подсчета чужих денег

У України. У Європи. У світу.

1 -- возможно, но кому какая разница?
2, 3 -- ой не все так однозначно... -- стареющая Европа получила 8 лямов "молодой крови" + частично решила проблему нехватки дешевой раб-силы.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Ну, оно где-то так и есть: остальной Европе на эту заварушку +- пофиг -- реально напрягаться они начнут как раз на Польше -- что Сикорский тоже понимает...
поэтому смысла в таких заявлениях меньше нуля. Ну сказал и что? все побежали выполнять...

Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются? :roll:
-- это всего лишь один из рычагов давления: европейские избиратели через местные таблоиды заявления Сикорского увидят. Какая-то часть -- задумается...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:вы уверены, что вся денежная помощь идет по назначению, а не в карманы чиновников? может тут еще одна (главная) причина почему нас кидают.

Я не про грошову допомогу, а про військову допомогу. В першу чергу нам потрібна зброя і боєприпаси...
Навіть інвестиції поляками у власне збройне виробництво для забезпечення України, як на мене - значно корисніші, ніж допомога ухилянтам...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:22

  tester7336 написав:
  sashaqbl написав:Останні 20 років відбувається падіння рівня життя


как по мне это результат того что вывезли производство в другие страны.
лишив тех кто плохо думает возможности зарабатывать руками.
да - те у кого капитал и мозги чувствуют себя хорошо когда китаец работал за миску риса но вот что делать остальной массе?

Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.

Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.

Адам, котрий Сміт))) про необхідність розширення ринків...
_____________________
Або завозь "дешевих" китайців до себе в свій ринок ... або вивозь капітал до них.
Але негрів вже завезли))
Цей інструмент (ресурс розвитку ринку) було вичерпано.
_______________________
МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.

За великим рахунком Китай і Штати в дві руки "притискають"))) конкурентів (надлишковий капітал конкурентів, в тому числі і друзів)).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:23

патриотическое воспитание с 51й секунды
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:27

  Howl написав:
  Xenon написав:
"...тому що нам це потрібно для національної безпеки...", — заявив Трамп.
Ну так россия под таким предлогом делает это с Украиной, а Китай хочет с Тайванем сделать.
Трамп себя позиционировал больше на решении внутренних проблем, а он хочет территории.

Факт: проблеми внутрішні, але голосить за зовнішнє --- Канаду, Панаму, Гренландію і т.д.

Бо рішення внутрішніх проблем полягає у "притисканні"))) зовнішніх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку

Проходження базової військової підготовки для жінок було тільки добровільним.


stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36

  _hunter написав:Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются?
спрошу иначе, почему сикорского сми цитируют, а вас нет? где тут равенство? Демократии зашли в тупик, что видно по безумным заявлениям трампа. Кстати одной из причин войны можно назвать идеологический тупик демократий. "Деньги превыше всего" ведут к тому же культу личности и безобразных идей
  Бетон написав:stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?
рот в рот сейчас не модно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:45

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Ну так а зачем вообще политики на экранах появляются?
спрошу иначе, почему сикорского сми цитируют, а вас нет? где тут равенство? Демократии зашли в тупик, что видно по безумным заявлениям трампа. Кстати одной из причин войны можно назвать идеологический тупик демократий.

Вы же сами там раньше ответ писали: Сикорский -- офпред страны.
Про равенство -- вообще не понял: откуда и зачем вы его притянули...

Ну так монархии, увы, оказались не сильно жизнеспособны. А меритократии даже в рамках одной корпорации не живут... -- одна надежда, что AGI таки поработит человечество :lol:
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