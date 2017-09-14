Я не про грошову допомогу, а про військову допомогу. В першу чергу нам потрібна зброя і боєприпаси...
Навіть інвестиції поляками у власне збройне виробництво для забезпечення України, як на мене - значно корисніші, ніж допомога ухилянтам...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не про грошову допомогу, а про військову допомогу. В першу чергу нам потрібна зброя і боєприпаси...
Навіть інвестиції поляками у власне збройне виробництво для забезпечення України, як на мене - значно корисніші, ніж допомога ухилянтам...
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:22
Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.
Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.
Адам, котрий Сміт))) про необхідність розширення ринків...
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Або завозь "дешевих" китайців до себе в свій ринок ... або вивозь капітал до них.
Але негрів вже завезли))
Цей інструмент (ресурс розвитку ринку) було вичерпано.
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МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.
За великим рахунком Китай і Штати в дві руки "притискають"))) конкурентів (надлишковий капітал конкурентів, в тому числі і друзів)).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:27
Факт: проблеми внутрішні, але голосить за зовнішнє --- Канаду, Панаму, Гренландію і т.д.
Бо рішення внутрішніх проблем полягає у "притисканні"))) зовнішніх.
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку
Проходження базової військової підготовки для жінок було тільки добровільним.
stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
спрошу иначе, почему сикорского сми цитируют, а вас нет? где тут равенство? Демократии зашли в тупик, что видно по безумным заявлениям трампа. Кстати одной из причин войны можно назвать идеологический тупик демократий. "Деньги превыше всего" ведут к тому же культу личности и безобразных идей
рот в рот сейчас не модно.
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:45
Вы же сами там раньше ответ писали: Сикорский -- офпред страны.
Про равенство -- вообще не понял: откуда и зачем вы его притянули...
Ну так монархии, увы, оказались не сильно жизнеспособны. А меритократии даже в рамках одной корпорации не живут... -- одна надежда, что AGI таки поработит человечество
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а біженців-жінок/дітей/пенсіонерів куди, в окопи подавати патрони?
впевнений що тотальна більшість чоловіків у Польші або працюють (і відповідно платять податки) або живуть на гроші привезені з України, тобто для Польші це профіт а не витрати.
в цій країні допомога мізерна, щоб жити на неї.
Навіть в Чехії де рівень допомоги перші півтора роки дозволяв спокійно ждити непрацюючи, була інфо що по сплаченим податкам біженці вже компенсували всі витрати на них. а стосовно Польші тим більше
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 09 січ, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:53
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.
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