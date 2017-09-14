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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178111782117831178411785>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:00

sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.

Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.

Нііііііт.
Хоч за трильйонного ринку і наявності безлічі всіх можливих природних ресурсів!

Суть зупинки можливості обороту капіталу в іншому.
При великій депресії було все --- мільйони безробітних, фабрики-заводи-поля, паливо і т.д.
Але. Все. Це. Стало. Мертвим мотлохом. Зупинилося. Не працювало.

Хоча самі товари (умовно хліб) і споживачі товарів (голодні люди)були... -- голодні люди, які хотіли хліба-товарів.

Не було ключового --- можливості оберачувати оцей весь капітал і робочу силу з - прибутком.

Ось і вся очевидна таємниця)))))
Все є, але не працює.
Якщо схочете докопатися до істини, то волєй-нєволєй прийдеться з А.Сміта і далі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.

Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:05

Сталин хотя бы компьютерные игры не запрещал

Володин анонсировал запрет видеоигр из-за «пропаганды чуждых России ценностей»

Госдума собирается в январе принять законопроект о защите граждан от «деструктивного контента», который затронет видеоигры, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал Володин в телеграм-канале. Он не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные ограничения, которые предполагается ввести. При этом подчеркнул, что в первую очередь речь идет о защите детей.

Володин также разместил под своим постом опрос, в котором спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие подобной инициативы. По состоянию на 12:00 мск в опросе приняли участие более 113 тыс. человек, из которых 71% высказались положительно, а 26% — отрицательно.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:07

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.

Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...

нельзя. хуйло - следствие (а не причина) падения общечеловеческих ценностей НА ЗАПАДЕ. В этом он увидел своё "окно возможностей" и как видите пока не проигрывает. Какие то общечеловеческие ценности там конечно остались и помощь идёт. Но строго не в ущерб себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:12

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:а біженців-жінок/дітей/пенсіонерів куди, в окопи подавати патрони?

Будьмо відвертими, більшість біженців-жінок/дітей/пенсіонерів "втекли" в пошуках кращої долі скориставшися війною як приводом.
Маю таких знайомих і з Мукачева, і з Львова.
Натомість маю знайому з Дніпра, яка сама з дитиною живе у Львові, працює і навіть волонтерити встигає.
Так, я цинічний. Мені важливіше БК і життя людей, які поряд зі мною, а не комфорт так званих "біженців". І якби європейські політики мислили категоріями хоч трохи масштабнішими, ніж наступні вибори, то вони б теж прийняли мою точку зору.

Европейские политики -- тоже.

Нет -- я вам там написал почему: "Великая Миграция" -- это просто мана небесная для Европы.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:12

  Бетон написав:Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку

Проходження базової військової підготовки для жінок було тільки добровільним.


stm, спасание рот в рот умеете делать надеюсь?


https://aptechki.com.ua/ua/p2206106327- ... -dlya.html
Пристрій одноразове для проведення штучного дихання, тип Б (плівка - клапан)

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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:14

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.

Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...

За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.

А потерпати будуть слабкі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:14

  Wirująświatła написав:Сталин хотя бы компьютерные игры не запрещал

Володин анонсировал запрет видеоигр из-за «пропаганды чуждых России ценностей»

Как он мог запретить то, чего не было? :roll:
А «Голос Америки» -- вполне себе запрещал...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:16

  detroytred написав:За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.
никто из кого? иначе, кто готов ссориться с Китаем и США одновременно? Даже картофельный фюрер не готов. С усилением Китая в геополитику вернулось право сильного. У остальных выбор кто из 2х сильных будет его защищать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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