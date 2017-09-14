detroytred написав:МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі. Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам. Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.
Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.
Нііііііт. Хоч за трильйонного ринку і наявності безлічі всіх можливих природних ресурсів!
Суть зупинки можливості обороту капіталу в іншому. При великій депресії було все --- мільйони безробітних, фабрики-заводи-поля, паливо і т.д. Але. Все. Це. Стало. Мертвим мотлохом. Зупинилося. Не працювало.
Хоча самі товари (умовно хліб) і споживачі товарів (голодні люди)були... -- голодні люди, які хотіли хліба-товарів.
Не було ключового --- можливості оберачувати оцей весь капітал і робочу силу з - прибутком.
Ось і вся очевидна таємниця))))) Все є, але не працює. Якщо схочете докопатися до істини, то волєй-нєволєй прийдеться з А.Сміта і далі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.
Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...
Володин анонсировал запрет видеоигр из-за «пропаганды чуждых России ценностей»
Госдума собирается в январе принять законопроект о защите граждан от «деструктивного контента», который затронет видеоигры, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал Володин в телеграм-канале. Он не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные ограничения, которые предполагается ввести. При этом подчеркнул, что в первую очередь речь идет о защите детей.
Володин также разместил под своим постом опрос, в котором спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие подобной инициативы. По состоянию на 12:00 мск в опросе приняли участие более 113 тыс. человек, из которых 71% высказались положительно, а 26% — отрицательно.
Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.
Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...
нельзя. хуйло - следствие (а не причина) падения общечеловеческих ценностей НА ЗАПАДЕ. В этом он увидел своё "окно возможностей" и как видите пока не проигрывает. Какие то общечеловеческие ценности там конечно остались и помощь идёт. Но строго не в ущерб себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:а біженців-жінок/дітей/пенсіонерів куди, в окопи подавати патрони?
Будьмо відвертими, більшість біженців-жінок/дітей/пенсіонерів "втекли" в пошуках кращої долі скориставшися війною як приводом. Маю таких знайомих і з Мукачева, і з Львова. Натомість маю знайому з Дніпра, яка сама з дитиною живе у Львові, працює і навіть волонтерити встигає. Так, я цинічний. Мені важливіше БК і життя людей, які поряд зі мною, а не комфорт так званих "біженців". І якби європейські політики мислили категоріями хоч трохи масштабнішими, ніж наступні вибори, то вони б теж прийняли мою точку зору.
Европейские политики -- тоже.
Нет -- я вам там написал почему: "Великая Миграция" -- это просто мана небесная для Европы.
Wirująświatła написав:если бы европейские партнеры мыслили так же, мы бы ствола ломанного помощи не получили. У вас двойные стандарты, помощь партнеры нам должны увеличивать, но вы будете думать только о себе и тех кто рядом.
Ні, тому що хуйло поламав світовий порядок. Зараз Трамп доламує. Далі домінуватиме право сильного. А відповідно, треба буде багато зброї. Цього можна було уникнути...
За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.
detroytred написав:За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.
никто из кого? иначе, кто готов ссориться с Китаем и США одновременно? Даже картофельный фюрер не готов. С усилением Китая в геополитику вернулось право сильного. У остальных выбор кто из 2х сильных будет его защищать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.