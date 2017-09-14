Додано: Чет 09 січ, 2025 13:32

_hunter написав: Зачем вы приходите к такому странному выводу? Зачем вы приходите к такому странному выводу?

этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.