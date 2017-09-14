_hunter написав:Как он мог запретить то, чего не было?
к какому выводу приходим? чем больше изобретений - тем больше запретов. В пещерные времена разрешалось всё. Далее началась эволюция запретов. в конце эволюции будет запрещено вообще всё.
In 100 years Love is illegal In 100 years from now In 100 years Love is illegal in this lonely, heartbreak town In 100 years Love is illegal All your dreams will die In 100 years Love is illegal And your hope will not survive
You're looking through a fire Computers everywhere Oh, you're a shotgun rider Controllers here and there And you read old loveletters Drowning in the sea Oh baby it doesn't matter Oh you've lost all what you feel Can you feel my heart? Baby don't give up Can you feel the love tonight?
Nov. 9, 1987
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:26, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.
никто из кого? иначе, кто готов ссориться с Китаем и США одновременно? Даже картофельный фюрер не готов.
Дик, самі Штати або Китай не хочуть визнати, що оце руйнування сталого світопорядку почали вони і захопливо продовжують. І право сильного це їм на користь... Право сильного замінило право законів-договорів -- тобто те, що захищало слабких. Від кого?)) Від сильних.
Без дозволу Китаю рфія не наважилася на повномасштабку. За умови незгоди Китаю та Штатів все давно б припинилося.
Це Нуланд на весь світ заявила, що Ялта, Холодна війна була невигідна Штатам.
Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.
крім суцільних провалів більш нічого немає
у зелеботи чергові грандплани
Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном Міністр єдності наголосив, що такі центри зможуть надавати послуги та сприяти вибору професійного шляху в Україні. Він також висловив упевненість, що українські чоловіки прагнуть цього.
_hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Советник новоизбранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц:
"Однако будет ли это справедливо применено к Панамскому каналу, Гренландии, Американскому заливу [речь идет о Мексиканском заливе], который мне очень нравится. В общем жду, когда увижу перерисованные карты. Знаете, мы могли бы назвать это «Доктриной Монро 2.0». Но это часть ключевой позиции Америки, которая слишком долго игнорировалась", - заявил советник Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/74 ... _monro_2.0
_hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
То, что кто-то этот вывод вывел -- не делает его верным
Ну да: по той простой причине, что в Штатах "скотовозок" никогда не было. Соответственно небыло даже намека на проблему, которую решили в совке. Так-то в том же Китае "был бы плохо воспринят окружающими" попытка в одиночку сидеть за столиком в какой-нить кафешке.
А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Зато сейчас в Штатах (в некоторых штатах) можно зайти в любой магазин -- и бесплатно вынести все, что понравилось. Это свобода или запрет?
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 09 січ, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядаються й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.
вы не там ищете, есть серьезные медицинские/психологические ресурсы, дайте на них ссылку что там идут такие споры. В бульварной прессе на неназванном симпозиуме который непонятно где проходил и кто там спорил заявление очень авторитетное.
Авторитети - то авторитети. Неавторитет не означає, що дурень. Особисто знаю лікарів, які вважають, що в медицині є достатньо ненаукового. На дурнів вони не схожі.
математика теж не наука, економіка теж - бо не опираються на експеремент, отже наука лише фізика, і то в експерементальний частині, як сказав величайший "х..ня" що не можна підтвердити повторюваною практикою без теорімовіра та іншої магії
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Я как будто открываю вам омерику. В США так зарегулировано что если вы поможете случайному ребенку в какой то беде, в результате вас могут сделать виноватым. Есть ювенальная полиция, психологи, они должны помогать а ваше дело сторона, даже если ребенка убивают.