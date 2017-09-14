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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11781117821178311784

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:19

  _hunter написав:Как он мог запретить то, чего не было?
к какому выводу приходим? чем больше изобретений - тем больше запретов. В пещерные времена разрешалось всё. Далее началась эволюция запретов. в конце эволюции будет запрещено вообще всё.

In 100 years
Love is illegal
In 100 years from now
In 100 years
Love is illegal in this lonely, heartbreak town
In 100 years
Love is illegal
All your dreams will die
In 100 years
Love is illegal
And your hope will not survive

You're looking through a fire
Computers everywhere
Oh, you're a shotgun rider
Controllers here and there
And you read old loveletters
Drowning in the sea
Oh baby it doesn't matter
Oh you've lost all what you feel
Can you feel my heart?
Baby don't give up
Can you feel the love tonight?

Nov. 9, 1987

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:За великим рахунком ніхто не хоче визнати, що цього забажали самі ці сильні. Штати, Китай.
никто из кого? иначе, кто готов ссориться с Китаем и США одновременно? Даже картофельный фюрер не готов.

Дик, самі Штати або Китай не хочуть визнати, що оце руйнування сталого світопорядку почали вони і захопливо продовжують.
І право сильного це їм на користь...
Право сильного замінило право законів-договорів -- тобто те, що захищало слабких.
Від кого?))
Від сильних.

Без дозволу Китаю рфія не наважилася на повномасштабку.
За умови незгоди Китаю та Штатів все давно б припинилося.

Це Нуланд на весь світ заявила, що Ялта, Холодна війна була невигідна Штатам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:23

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Как он мог запретить то, чего не было?
к какому выводу приходим? чем больше изобретений - тем больше запретов. В пещерные времена разрешалось всё. Далее началась эволюция запретов. в конце эволюции будет запрещено вообще всё.

https://xkcd.ru/605/

Зачем вы приходите к такому странному выводу? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:26

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.


крім суцільних провалів більш нічого немає 8)

у зелеботи чергові грандплани :lol:

Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном
Міністр єдності наголосив, що такі центри зможуть надавати послуги та сприяти вибору професійного шляху в Україні. Він також висловив упевненість, що українські чоловіки прагнуть цього.

Водночас міністр зазначив, що "чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/9/7492688/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:28

  Бетон написав:В Дымере Киевской области сотрудник ТЦК ударил молодого парня.

Кроме этого, как сообщают свидетели, другого мужчину бусифицировали без объяснений, а женщину протащили за автомобилем.

Поселковый совет обратился в полицию и ТЦК для проверки действий военных.

Так они военные или гражданские , кто ?
Так как помню в том году какой то толи военком толи не военком заявлял в эфире что сотрудники ТЦК и СП не военнослужащие а гражданские
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:32

  _hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:39

Хто там з доктрини Монро потішався?

Советник новоизбранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц:

"Однако будет ли это справедливо применено к Панамскому каналу, Гренландии, Американскому заливу [речь идет о Мексиканском заливе], который мне очень нравится. В общем жду, когда увижу перерисованные карты. Знаете, мы могли бы назвать это «Доктриной Монро 2.0». Но это часть ключевой позиции Америки, которая слишком долго игнорировалась", - заявил советник
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/74 ... _monro_2.0
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:44

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.

То, что кто-то этот вывод вывел -- не делает его верным :wink:

Ну да: по той простой причине, что в Штатах "скотовозок" никогда не было. Соответственно небыло даже намека на проблему, которую решили в совке.
Так-то в том же Китае "был бы плохо воспринят окружающими" попытка в одиночку сидеть за столиком в какой-нить кафешке.

А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников? :roll:


Зато сейчас в Штатах (в некоторых штатах) можно зайти в любой магазин -- и бесплатно вынести все, что понравилось. Это свобода или запрет? :wink:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 09 січ, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:45

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядаються й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.
вы не там ищете, есть серьезные медицинские/психологические ресурсы, дайте на них ссылку что там идут такие споры. В бульварной прессе на неназванном симпозиуме который непонятно где проходил и кто там спорил заявление очень авторитетное.

Авторитети - то авторитети.
Неавторитет не означає, що дурень.
Особисто знаю лікарів, які вважають, що в медицині є достатньо ненаукового. На дурнів вони не схожі.

*Як казав канадський лікар Вілліам Ослер, медицина – це наука невизначеності та мистецтво імовірності*
https://bioethics.ucu.edu.ua/profesor-l ... -vidpovid/

математика теж не наука, економіка теж - бо не опираються на експеремент,
отже наука лише фізика, і то в експерементальний частині, як сказав величайший "х..ня" що не можна підтвердити повторюваною практикою без теорімовіра та іншої магії
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:47

  _hunter написав:А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Я как будто открываю вам омерику. В США так зарегулировано что если вы поможете случайному ребенку в какой то беде, в результате вас могут сделать виноватым. Есть ювенальная полиция, психологи, они должны помогать а ваше дело сторона, даже если ребенка убивают.
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