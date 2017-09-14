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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178211783117841178511786>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:26

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.


крім суцільних провалів більш нічого немає 8)

у зелеботи чергові грандплани :lol:

Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном
Міністр єдності наголосив, що такі центри зможуть надавати послуги та сприяти вибору професійного шляху в Україні. Він також висловив упевненість, що українські чоловіки прагнуть цього.

Водночас міністр зазначив, що "чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/9/7492688/
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:28

  Бетон написав:В Дымере Киевской области сотрудник ТЦК ударил молодого парня.

Кроме этого, как сообщают свидетели, другого мужчину бусифицировали без объяснений, а женщину протащили за автомобилем.

Поселковый совет обратился в полицию и ТЦК для проверки действий военных.

Так они военные или гражданские , кто ?
Так как помню в том году какой то толи военком толи не военком заявлял в эфире что сотрудники ТЦК и СП не военнослужащие а гражданские
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:32

  _hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:39

Хто там з доктрини Монро потішався?

Советник новоизбранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц:

"Однако будет ли это справедливо применено к Панамскому каналу, Гренландии, Американскому заливу [речь идет о Мексиканском заливе], который мне очень нравится. В общем жду, когда увижу перерисованные карты. Знаете, мы могли бы назвать это «Доктриной Монро 2.0». Но это часть ключевой позиции Америки, которая слишком долго игнорировалась", - заявил советник
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/74 ... _monro_2.0
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:44

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.

То, что кто-то этот вывод вывел -- не делает его верным :wink:

Ну да: по той простой причине, что в Штатах "скотовозок" никогда не было. Соответственно небыло даже намека на проблему, которую решили в совке.
Так-то в том же Китае "был бы плохо воспринят окружающими" попытка в одиночку сидеть за столиком в какой-нить кафешке.

А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников? :roll:


Зато сейчас в Штатах (в некоторых штатах) можно зайти в любой магазин -- и бесплатно вынести все, что понравилось. Это свобода или запрет? :wink:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 09 січ, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:45

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядаються й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.
вы не там ищете, есть серьезные медицинские/психологические ресурсы, дайте на них ссылку что там идут такие споры. В бульварной прессе на неназванном симпозиуме который непонятно где проходил и кто там спорил заявление очень авторитетное.

Авторитети - то авторитети.
Неавторитет не означає, що дурень.
Особисто знаю лікарів, які вважають, що в медицині є достатньо ненаукового. На дурнів вони не схожі.

*Як казав канадський лікар Вілліам Ослер, медицина – це наука невизначеності та мистецтво імовірності*
https://bioethics.ucu.edu.ua/profesor-l ... -vidpovid/

математика теж не наука, економіка теж - бо не опираються на експеремент,
отже наука лише фізика, і то в експерементальний частині, як сказав величайший "х..ня" що не можна підтвердити повторюваною практикою без теорімовіра та іншої магії
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:47

  _hunter написав:А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Я как будто открываю вам омерику. В США так зарегулировано что если вы поможете случайному ребенку в какой то беде, в результате вас могут сделать виноватым. Есть ювенальная полиция, психологи, они должны помогать а ваше дело сторона, даже если ребенка убивают. Права и свободы тоже можно зарегулировать до абсурда.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:52

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Так нечего там уточнять: официальная Польша считает, что Европе пора начинать "план Б" готовить.
а почему не самой Польше? например передать 50% своего ВВП Украине? суть та же "кто то должен", но не мы.

Потому, что Сикорский вот тот математический экзерсис, что я вам предлагал -- проделал.

Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/11/10/7483745/

Детали: Согласно данным, общая помощь Польши составляет 4,91% от ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% – на помощь беженцам.

А ще скільки отримала від біженців податками та виведеною валютою із неньки. Баланс може бути зовсім в іншу сторону.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:54

  flyman написав:помощь Польши составляет 4,91% от ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% – на помощь беженцам.
знаю что в Польше "помощь беженцам" напрямую от государства получали те, кто сдавал им жилье. Оно то конечно помощь, если жилья дефицит. А если избыток?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:59

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.

Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.

Нііііііт.
Хоч за трильйонного ринку і наявності безлічі всіх можливих природних ресурсів!

Суть зупинки можливості обороту капіталу в іншому.
При великій депресії було все --- мільйони безробітних, фабрики-заводи-поля, паливо і т.д.
Але. Все. Це. Стало. Мертвим мотлохом. Зупинилося. Не працювало.

Хоча самі товари (умовно хліб) і споживачі товарів (голодні люди)були... -- голодні люди, які хотіли хліба-товарів.

Не було ключового --- можливості оберачувати оцей весь капітал і робочу силу з - прибутком.

Ось і вся очевидна таємниця)))))
Все є, але не працює.
Якщо схочете докопатися до істини, то волєй-нєволєй прийдеться з А.Сміта і далі.

тобто без розширення ринку на Марс і обміну умовних бус на реальні марсоресурси капіталізм приречений
flyman
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