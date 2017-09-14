_hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Советник новоизбранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц:
"Однако будет ли это справедливо применено к Панамскому каналу, Гренландии, Американскому заливу [речь идет о Мексиканском заливе], который мне очень нравится. В общем жду, когда увижу перерисованные карты. Знаете, мы могли бы назвать это «Доктриной Монро 2.0». Но это часть ключевой позиции Америки, которая слишком долго игнорировалась", - заявил советник Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/74 ... _monro_2.0
_hunter написав:Зачем вы приходите к такому странному выводу?
этому странному выводу не один десяток лет. Жаль что вы только сегодня о нем узнали. Один американец приехав в ссср был удивлен, что чужого ребенка можно взять на руки, например в автобусе. В США такой кульбит тянул бы как минимум на посягательство на свободу ребенка и был бы плохо воспринят окружающими. На другой ветке я выложил видео как в американской школе дерутся две девочки, а учитель почти не реагирует. Потому что его вмешательство могут расценить как провокацию и тоже посягание на жизнь/здоровье чужого ребенка. ХЗ чего тут больше свободы или запретов.
То, что кто-то этот вывод вывел -- не делает его верным
Ну да: по той простой причине, что в Штатах "скотовозок" никогда не было. Соответственно небыло даже намека на проблему, которую решили в совке. Так-то в том же Китае "был бы плохо воспринят окружающими" попытка в одиночку сидеть за столиком в какой-нить кафешке.
А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Зато сейчас в Штатах (в некоторых штатах) можно зайти в любой магазин -- и бесплатно вынести все, что понравилось. Это свобода или запрет?
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 09 січ, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Не доказ, що медицина є наукою чи не є нею, а те, що дане питання розглядаються й існують протилежні точки зору в отнюдь не дурнів.
вы не там ищете, есть серьезные медицинские/психологические ресурсы, дайте на них ссылку что там идут такие споры. В бульварной прессе на неназванном симпозиуме который непонятно где проходил и кто там спорил заявление очень авторитетное.
Авторитети - то авторитети. Неавторитет не означає, що дурень. Особисто знаю лікарів, які вважають, що в медицині є достатньо ненаукового. На дурнів вони не схожі.
математика теж не наука, економіка теж - бо не опираються на експеремент, отже наука лише фізика, і то в експерементальний частині, як сказав величайший "х..ня" що не можна підтвердити повторюваною практикою без теорімовіра та іншої магії
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Я как будто открываю вам омерику. В США так зарегулировано что если вы поможете случайному ребенку в какой то беде, в результате вас могут сделать виноватым. Есть ювенальная полиция, психологи, они должны помогать а ваше дело сторона, даже если ребенка убивают. Права и свободы тоже можно зарегулировать до абсурда.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 13:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі. Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам. Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.
Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.
Нііііііт. Хоч за трильйонного ринку і наявності безлічі всіх можливих природних ресурсів!
Суть зупинки можливості обороту капіталу в іншому. При великій депресії було все --- мільйони безробітних, фабрики-заводи-поля, паливо і т.д. Але. Все. Це. Стало. Мертвим мотлохом. Зупинилося. Не працювало.
Хоча самі товари (умовно хліб) і споживачі товарів (голодні люди)були... -- голодні люди, які хотіли хліба-товарів.
Не було ключового --- можливості оберачувати оцей весь капітал і робочу силу з - прибутком.
Ось і вся очевидна таємниця))))) Все є, але не працює. Якщо схочете докопатися до істини, то волєй-нєволєй прийдеться з А.Сміта і далі.
тобто без розширення ринку на Марс і обміну умовних бус на реальні марсоресурси капіталізм приречений