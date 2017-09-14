Бетон написав:В Дымере Киевской области сотрудник ТЦК ударил молодого парня.
Кроме этого, как сообщают свидетели, другого мужчину бусифицировали без объяснений, а женщину протащили за автомобилем.
Поселковый совет обратился в полицию и ТЦК для проверки действий военных.
Так они военные или гражданские , кто ? Так как помню в том году какой то толи военком толи не военком заявлял в эфире что сотрудники ТЦК и СП не военнослужащие а гражданские
перебуваюьть у квантовій суперпозиції (фотон і хвиля і частина і ні то не інше одночасно поки зовнішній спостерігач не протестує), іншими словами "матриця", GTA - поки не потрібно, об"єкт не промальовується
ЛАД написав:что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить?
вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.
Да что ж вам всё неймётся! Черпез неделю опять вспомните? Вот предствьте себе, кмн и даже дмн есть, есть даже АМН, а науки пока нет. Понимаю, что вам это трудно понять, но бывает и такое. Я объяснял своё мнение, вы его не поняли/не согласны - ваше право. Попробуйте доказать, что это не так. "Мнение из 19 века" это не аргумент. Но рассказывать о "причинно-следственных связях" и "мнении из 19 века" человеку, который организовал "дискуссию о профсоюзах" (об олимпиадах) и рассказывает о "борьбе с советской системой" в школьные годы, наверно, не стоит. Я же вам не запрещаю преклоняться перед макаками.
ЛАД ок, а сказать то что хотели? к эмоциональной составляющей иногда неплохо бы добавить смысла. О том как создается психологическая наука я написал несколько страниц назад, есть признанные исследования, их тысячи, десятки тысяч. Если вы хотите внести свою лепту, либо проводите своё исследование, либо опирайтесь на другие исследования. Просто так прийти и сказать "трава зелёная" нельзя. К методологии исследований тоже есть требования, у каждой методики есть валидность и среднеквадратические отклонение. Это статистические и математические методы тоже не наука?
Были времена когда дедушка Фрейд сидя в кожанном кресле мог делать любые выводы. Тогда психология наукой действительно не была.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:....... разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Это грамотное утверждение? А если лучшей концепции/методики нет, то явно дикие и/или бесполезные нельзя оспаривать? Будем обвинять ведьм и бороться с ними - "лучшей концепции/методики нет"?
_hunter написав:А может не реагирует потому, что он -- в отличии от совка -- не нисет вообще никакой ответственности за жизнь/здоровье своих учеников?
Я как будто открываю вам омерику. В США так зарегулировано что если вы поможете случайному ребенку в какой то беде, в результате вас могут сделать виноватым. Есть ювенальная полиция, психологи, они должны помогать а ваше дело сторона, даже если ребенка убивают. Права и свободы тоже можно зарегулировать до абсурда.
Бред. Ну или давайте пруфы... Закон доброго самаритянина работает в любой ситуации.
Wirująświatła написав:....... разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Это грамотное утверждение? А если лучшей концепции/методики нет, то явно дикие и/или бесполезные нельзя оспаривать? Будем обвинять ведьм и бороться с ними - "лучшей концепции/методики нет"?
можно, только вас не станут слушать. Мало ли какому шизику пришло желание что то оспорить, или всех должны выслушать, других дел точно нет? (я не лично про вас).
Знаете сколько желающих что либо оспорить например среди аспирантов? Огого каждый 3й мечтает написать нечто, на что потом будут ссылаться другие. Только мало у кого получается. Основное уже открыто и доказано.
detroytred написав:Советник новоизбранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц:
"Однако будет ли это справедливо применено к Панамскому каналу, Гренландии, Американскому заливу [речь идет о Мексиканском заливе], который мне очень нравится. В общем жду, когда увижу перерисованные карты. Знаете, мы могли бы назвать это «Доктриной Монро 2.0». Но это часть ключевой позиции Америки, которая слишком долго игнорировалась", - заявил советник Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/74 ... _monro_2.0
Поэтому рф и не топят в сортире ,за попытку анексии Украины так как сами хотят забрать шо то у кого то , на подходе китай с Тайванем а потом китай заберёт Сибирь и Дальний восток , вот это многоходовочька моли