Додано: Чет 09 січ, 2025 14:15

Wirująświatła написав: ЛАД написав: что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить? что я не такой дурак, как вы это пытаетесь выставить? вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи. вы не задумывались что сами выставляете себя дураком заявлениями типа "медицина не наука"? кандидат медицинских наук есть, а науки нет. Мнение человека из 19 века, и по некоторым другим вопросам тоже. Лучше было написать "я не понимаю почему медицину считают наукой", хотя бы так локализовав фокус проблемы не на медицине, а себе. Лично против вас ничего не имею и буллить вас не собираюсь, просто показываю некоторые причинно следственные связи.

Да что ж вам всё неймётся!Черпез неделю опять вспомните? Вот предствьте себе, кмн и даже дмн есть, есть даже АМН, апока нет. Понимаю, что вам это трудно понять, но бывает и такое.Я объяснял своё мнение, вы его не поняли/не согласны - ваше право. Попробуйте доказать, что это не так. "Мнение из 19 века" это не аргумент.Но рассказывать о "причинно-следственных связях" и "мнении из 19 века" человеку, который организовал "дискуссию о профсоюзах" (об олимпиадах) и рассказывает о "борьбе с советской системой" в школьные годы, наверно, не стоит. Я же вам не запрещаю преклоняться перед макаками.