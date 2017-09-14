Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 14:55
Сьогодні, 9 січня,
російські війська скинули на Херсон керовані авіаційні бомби, які зруйнували житлові будинки, є багато поранених. "Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації. КАБи ворог скинув на житлову забудову", - розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його інформацією, постраждало багато людей - жінки й чоловіки, у яких вибухові травми та уламкові поранення.
prodigy
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Додано: Чет 09 січ, 2025 15:06
Wirująświatła написав:
‼Добровольно вернуться из СЗЧ можно до 1 марта 2025 года, — Рада поддержала продления срока
Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?
у запліснявілих постійні аХції
Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini
шукай вітра в полі
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
jump
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Додано: Чет 09 січ, 2025 15:19
Пів мільйона у розшуку для 30-мільйонної країни - це якийсь треш. З такою кількість правова система справитись вже не в змозі(чисто технічно).
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Додано: Чет 09 січ, 2025 15:20
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.
Banderlog
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Додано: Чет 09 січ, 2025 15:22
sashaqbl написав: Letusrock написав: Vadim_ написав:
Так они военные или гражданские , кто ?
Так как помню в том году какой то толи военком толи не военком заявлял в эфире что сотрудники ТЦК и СП не военнослужащие а гражданские
він трохи зманіпулював, маючи на увазі кількох бабуль-бухгалтеркинь та кадровикинь що сидять в тцк, а про амбалів з роти охорони що возяться на бусиках він чуток призабув
Він не зовсім зманіпулював. Просто відповів в лоба.
Питання було про "співробітників ТЦК", а про "військовослужбовців ТЦК" нічого не питали. В ТЦК є цивільні співробітники. Але...
Это тоже самое что говорили кацапы - Крым захватили не военослужащие армии рф ...
Vadim_
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Додано: Чет 09 січ, 2025 15:39
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема.
Тисяч 600 чоловіків поза законом
.
Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені
Vadim_
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