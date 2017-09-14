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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11783117841178511786

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 14:55

Сьогодні, 9 січня, російські війська скинули на Херсон керовані авіаційні бомби, які зруйнували житлові будинки, є багато поранених.

"Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації. КАБи ворог скинув на житлову забудову", - розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, постраждало багато людей - жінки й чоловіки, у яких вибухові травми та уламкові поранення.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:06

  Wirująświatła написав:
‼Добровольно вернуться из СЗЧ можно до 1 марта 2025 года, — Рада поддержала продления срока

Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:19

  jump написав:шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib

Пів мільйона у розшуку для 30-мільйонної країни - це якийсь треш. З такою кількість правова система справитись вже не в змозі(чисто технічно).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:20

  jump написав:
  Wirująświatła написав:
‼Добровольно вернуться из СЗЧ можно до 1 марта 2025 года, — Рада поддержала продления срока

Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:22

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
  Vadim_ написав:Так они военные или гражданские , кто ?
Так как помню в том году какой то толи военком толи не военком заявлял в эфире что сотрудники ТЦК и СП не военнослужащие а гражданские

він трохи зманіпулював, маючи на увазі кількох бабуль-бухгалтеркинь та кадровикинь що сидять в тцк, а про амбалів з роти охорони що возяться на бусиках він чуток призабув

Він не зовсім зманіпулював. Просто відповів в лоба.
Питання було про "співробітників ТЦК", а про "військовослужбовців ТЦК" нічого не питали. В ТЦК є цивільні співробітники. Але...

Это тоже самое что говорили кацапы - Крым захватили не военослужащие армии рф ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:39

  Banderlog написав:
  jump написав:Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.

Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені
Vadim_
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